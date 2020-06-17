Правительство вернулось к идее налога для богатых

Последствия коронавируса и самоизоляции для экономики заставили чиновников вернуться к обсуждению повышенного налогообложения обеспеченных россиян. Об этом рассказали Forbes два источника, знакомых с обсуждением этого вопроса, — федеральный чиновник и источник в Госдуме. По словам одного из них, к обсуждению этого вопроса вернулись из-за роста «запроса на социальную справедливость».
«Готовый сценарий есть в Кремле»
Еще два человека — эксперт, участвовавший в обсуждениях, и источник, близкий к правительству, — сказали, что вопрос разных подходов к налогообложению людей с разными доходами активно обсуждался еще зимой. Эксперт, участвовавший в обсуждениях, поясняет, что варианты просчитали еще зимой в преддверии послания президента, оно состоялось в январе 2020 года. «Там более 10 разных вариантов, готовый сценарий есть у администрации президента и правительства, при необходимости его можно просто достать и применить», — поясняет он Forbes.
Среди возможных вариантов — повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан.
Какой порог годового дохода может облагаться более высоким налогом — вопрос открытый. Среди возможных вариантов — годовой доход в 2−3 млн рублей, говорит источник в Госдуме и эксперт. В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше, добавляет эксперт.
Налог во имя справедливости
Обсуждения возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце апреля заявлял, что дефицит бюджета в этом году может составить 5−6%, такую же оценку в мае давал и ЦБ. Министр финансов Антон Силуанов в начале мая говорил, что дефицит может составить около 4% ВВП. По словам Силуанова, доходы бюджета по итогам года будут примерно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось. При этом расходы бюджета вырастут примерно на 1 трлн рублей.
Но, по словам двух собеседников Forbes, речь идет не о том, чтобы увеличить за счет изменения налогов отчисления в бюджет, а о том, чтобы использовать эти деньги для социальных нужд, например на поддержку малоимущих граждан или пенсионеров.
«Речь идет не об увеличении доходов бюджета, а скорее о социальной справедливости, чтобы те, кто имеет очень низкий доход или временно низкий доход, имели меньшие обязательства перед государством в виде НДФЛ, а те, кто имеет более высокие доходы, имели чуть большие обязательства. Это было бы, наверное, социально справедливо», — поясняет собеседник Forbes, знакомый с обсуждением.
Однако итогового решения пока нет, говорят два источника Forbes. В частности, против этой инициативы выступает Минфин, говорит чиновник. По его словам, позиция Минфина такова: если повышение ставки налога будет небольшим, то и дополнительные поступления от изменения ставки будут небольшие, но при этом администрирование — сложным.
Forbes направил запрос в Минфин и официальному представителю премьер-министра, ожидает ответа.
Власти обсуждают вопрос о введении прогрессивной ставки налогообложения уже не первый год. В ноябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что правительство прорабатывает вопрос введения прогрессивной шкалы на НДФЛ. Затем РБК в январе 2018 года писал о том, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ до 15%, и речь шла о повышении налога для граждан с доходами от 7 до 10 млн рублей в год. В конце 2019 года «Ведомости» писали, что власти могут освободить от обложения НДФЛ доходы граждан в размере прожиточного минимума.
Людмила Петухова, Яна Милюкова, Елена Тофанюк