Bloomberg: Ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на самоизоляцию

Как подчеркивает издание, такое решение «показывает серьезность мер по защите президента от коронавируса». Всего, по данным Bloomberg, на самоизоляцию на 14 дней отправились 80 ветеранов.
Напомним, ранее коронавирусом заразились пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, как минимум еще трое министров и шестеро депутатов.
Песков подчеркивал, что дополнительные меры предосторожности оправданы, когда речь идет о президенте.
Так, в резиденции в Ново-Огарево установлен специальный дезинфекционный тоннель.
Владимир Путин уже проводил публичную встречу с пожилыми людьми — он вручал удостоверения Героев Труда на Поклонной горе в Москве. Причем большинство участников церемонии были без масок и перчаток (кроме доктора Леонида Рошаля). Впрочем, позже спецкорр «Коммерсанта» Андрей Колесников сообщал, что всех проверяли на коронавирус, а многие участники провели на полном карантине перед встречей с Путиным 12 дней.