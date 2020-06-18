07:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Друг платежом красен
Как Германия стала главным оппонентом США в Европе.
Одной из ключевых тем начавшихся в среду двухдневных
В преддверии министерских консультаций генсек НАТО Йенс Столтенберг заверял общественность, что «трансатлантическое единство крепко как никогда», в «присутствии американских военных в Европе заинтересованы как европейские страны, так и сами США», а «судить надо не по словам, а по делам». Но звучало это малоубедительно. В понедельник Дональд Трамп объявил о намерении уменьшить американский континент в Германии до 25 тыс. человек (с нынешних 34,5 тыс.). При этом президент США ясно дал понять, что таким образом наказывает Германию.
Она, по его словам, «провинилась».
Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать ее от России. Так не пойдет.
Что же касается расквартированных на территории Германии американских солдат, то по подсчетам корпорации RAND, расходы на их содержание в год составляют $3,5 млрд. Из них около $1 млрд покрывает сама ФРГ. Однако Дональд Трамп не раз давал понять, что считает этот вклад недостаточным.
В Берлине решение администрации США о сокращении контингента восприняли с сожалением и недоумением. Отдельной критики немецких политиков и экспертов удостоился тот факт, что о предстоящем выводе войск власти ФРГ узнали из сообщений американских СМИ. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал
НАТО базируется на солидарности, на доверии, на общих ценностях и интересах, и сегодня у нас, как и прежде, есть общие интересы, может даже больше, чем раньше.
Между тем у самой Германии общих с США интересов при администрации Дональда Трампа становится все меньше. США прекратили участие в Парижском соглашении по климату — ФРГ активно поддерживает это соглашение. США вышли из иранской «ядерной сделки» — Германия продолжает прилагать усилия для ее спасения. Вашингтон объявил о намерении покинуть Договор по открытому небу — Берлин раскритиковал это решение в открытом письме.
Американцы подняли таможенные тарифы — немцы сочли это противоречащим действующим нормам протекционизмом. Белый дом пригрозил санкциями сотрудникам Международного уголовного суда, расследующим преступления американских военнослужащих в Афганистане, — власти ФРГ заявили, что являются «решительными сторонниками» этого органа.
Наиболее жестко США и ФРГ схлестнулись в энергетической сфере. В центре спора оказался газопровод из России в Германию «Северный поток-2», против которого в Вашингтоне не первый месяц грозятся ввести санкции. Если ограничения будут приняты, они затронут европейские, и в том числе немецкие компании. Сейчас «Газпром» продолжает активную подготовку к укладке датского участка морского газопровода.
«Федеральному правительству неизвестно, как проект будет реализован с технической точки зрения, оно исходит из того, что проект “Северный поток-2” будет завершен. Правительство будет и дальше поддерживать политически задействованные в проекте фирмы», — заявили в правительстве в мае, а в МИД ФРГ тогда призвали американскую сторону «не раскручивать санкционную спираль». После вынесения законопроекта о санкциях на рассмотрение Конгресса США в Бундестаге призвали ввести санкции против американских сенаторов — авторов инициативы. И не только.
Мы должны задуматься о встречных мерах, например, штрафных пошлинах на американский СПГ.
Особой критике в Германии подвергся бывший посол США в Берлине Ричард Гренелл (он ушел в отставку пару недель назад), позволявший себе напрямую вмешиваться во внутренние дела страны и делать весьма недипломатичные выпады в адрес властей ФРГ. Не способствовала улучшению имиджа США и попытка Белого дома перекупить немецкую фармацевтическую компанию CureVac, с тем чтобы разрабатываемая ею вакцина от коронавируса стала доступна только Соединенным Штатам.
Исполнительный директор
Опросы общественного мнения в Германии подтверждают такие выводы. В ходе социологического исследования, проведенного в ФРГ по заказу фонда имени Кербера в апреле, 75% респондентов заявили об ухудшении своего мнения о США. В рейтинге ключевых стран—партнеров Германии США хоть и заняли второе место, но недалеко ушли от Китая и России: Франция (44%), США (10%), Китай (6%), Россия (4%), Австрия (3%), остальные страны ЕС и Великобритания — от 2%. При этом по опросам Pew Research Center, 75% опрошенных американцев все еще считают отношения с Германией «хорошими».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг как мог сглаживал острые углы. По его словам, окончательного решения относительно вывода американских военных из Германии не принято. Надежду на то, что в Вашингтоне передумают, высказывали и министры обороны европейских
Судя по высказываниям немецких политиков, они уже не рассчитывают на улучшение двусторонних отношений при Дональде Трампе. Так, глава фракции
Зато в Москве перспективам сокращения американского военного присутствия в Европе откровенно рады. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях заявила, что свертывание военного контингента США на территории Германии «способствовало бы снижению конфронтационного потенциала и
Москва всегда заявляла, что сохранение значительных по численности вооруженных сил США в Германии после ее объединения в 1990 году является пережитком эпохи холодной войны.
По словам Марии Захаровой, Россия убеждена, что европейские страны способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность «без навязчивого американского покровительства». На случай, «если в Вашингтоне реально собираются постепенно освобождать немецкую землю от частей вооруженных сил США», представитель МИД РФ призвала американцев «захватить с собой и свое ядерное оружие, размещенное на территории ФРГ».
Елена Черненко, Галина Дудина