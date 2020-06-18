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07:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Друг платежом красен

Как Германия стала главным оппонентом США в Европе.

Источник: AP 2020

Одной из ключевых тем начавшихся в среду двухдневных онлайн-консультаций министров обороны стран НАТО стало решение президента США Дональда Трампа вывести из Германии 9,5 тыс. американских солдат. Хозяин Белого дома ранее заявил, что не понимает, почему США должны тратиться на защиту ФРГ от России, в то время как немцы закупают российский газ. Партнеры США по НАТО восприняли это с недоумением, но наибольшее раздражение позиция Вашингтона, разумеется, вызывает в Берлине. Из лояльного союзника Германия становится едва ли не главным оппонентом США в Европе. России это на руку.

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«Так не пойдет»

В преддверии министерских консультаций генсек НАТО Йенс Столтенберг заверял общественность, что «трансатлантическое единство крепко как никогда», в «присутствии американских военных в Европе заинтересованы как европейские страны, так и сами США», а «судить надо не по словам, а по делам». Но звучало это малоубедительно. В понедельник Дональд Трамп объявил о намерении уменьшить американский континент в Германии до 25 тыс. человек (с нынешних 34,5 тыс.). При этом президент США ясно дал понять, что таким образом наказывает Германию.

Она, по его словам, «провинилась». Во-первых, закупает российский газ вместо американского.

Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать ее от России. Так не пойдет.
Дональд Трамп

Во-вторых, у Германии, по мнению Дональда Трампа, «многомиллиардные долги» перед США и НАТО, поскольку Берлин никак не может довести свои расходы на оборону до 2% ВВП (как того требует решение саммита НАТО от 2014 года). В 2019 году Германия на военные нужды потратила 1,38% ВВП.

При этом по взносам в общий бюджет НАТО немцы на втором месте после американцев.

Что же касается расквартированных на территории Германии американских солдат, то по подсчетам корпорации RAND, расходы на их содержание в год составляют $3,5 млрд. Из них около $1 млрд покрывает сама ФРГ. Однако Дональд Трамп не раз давал понять, что считает этот вклад недостаточным.

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В Берлине решение администрации США о сокращении контингента восприняли с сожалением и недоумением. Отдельной критики немецких политиков и экспертов удостоился тот факт, что о предстоящем выводе войск власти ФРГ узнали из сообщений американских СМИ. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал американо-германские отношения «сложными». А министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что «НАТО не торговая организация, а безопасность — не товар». Она перечислила миссии Североатлантического альянса, в которых немецкие военнослужащие участвуют наряду с американскими (в том числе в Афганистане и в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»). И подчеркнула: американские солдаты в Германии обеспечивают безопасность всего НАТО, в том числе самих США.

НАТО базируется на солидарности, на доверии, на общих ценностях и интересах, и сегодня у нас, как и прежде, есть общие интересы, может даже больше, чем раньше.
Аннегрет Крамп-Карренбауэр

«Отношения на самом низком уровне с окончания Второй мировой»

Между тем у самой Германии общих с США интересов при администрации Дональда Трампа становится все меньше. США прекратили участие в Парижском соглашении по климату — ФРГ активно поддерживает это соглашение. США вышли из иранской «ядерной сделки» — Германия продолжает прилагать усилия для ее спасения. Вашингтон объявил о намерении покинуть Договор по открытому небу — Берлин раскритиковал это решение в открытом письме.

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Американцы подняли таможенные тарифы — немцы сочли это противоречащим действующим нормам протекционизмом. Белый дом пригрозил санкциями сотрудникам Международного уголовного суда, расследующим преступления американских военнослужащих в Афганистане, — власти ФРГ заявили, что являются «решительными сторонниками» этого органа.

Наиболее жестко США и ФРГ схлестнулись в энергетической сфере. В центре спора оказался газопровод из России в Германию «Северный поток-2», против которого в Вашингтоне не первый месяц грозятся ввести санкции. Если ограничения будут приняты, они затронут европейские, и в том числе немецкие компании. Сейчас «Газпром» продолжает активную подготовку к укладке датского участка морского газопровода.

Хотя правительство ФРГ не раз подчеркивало, что речь идет о частном бизнес-проекте, попытки его сохранить предпринимались Германией на самом высоком уровне.

«Федеральному правительству неизвестно, как проект будет реализован с технической точки зрения, оно исходит из того, что проект “Северный поток-2” будет завершен. Правительство будет и дальше поддерживать политически задействованные в проекте фирмы», — заявили в правительстве в мае, а в МИД ФРГ тогда призвали американскую сторону «не раскручивать санкционную спираль». После вынесения законопроекта о санкциях на рассмотрение Конгресса США в Бундестаге призвали ввести санкции против американских сенаторов — авторов инициативы. И не только.

Мы должны задуматься о встречных мерах, например, штрафных пошлинах на американский СПГ.
Клаус Эрнст
глава комитета по энергетике Бундестага

Особой критике в Германии подвергся бывший посол США в Берлине Ричард Гренелл (он ушел в отставку пару недель назад), позволявший себе напрямую вмешиваться во внутренние дела страны и делать весьма недипломатичные выпады в адрес властей ФРГ. Не способствовала улучшению имиджа США и попытка Белого дома перекупить немецкую фармацевтическую компанию CureVac, с тем чтобы разрабатываемая ею вакцина от коронавируса стала доступна только Соединенным Штатам.

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Исполнительный директор германо-американского общества дружбы Atlantic Bridge Давид Дайсснер на днях сказал в интервью Augsburger Allgemeine Zeitung, что отношения двух стран «на самом низком уровне с окончания Второй мировой».

Опросы общественного мнения в Германии подтверждают такие выводы. В ходе социологического исследования, проведенного в ФРГ по заказу фонда имени Кербера в апреле, 75% респондентов заявили об ухудшении своего мнения о США. В рейтинге ключевых стран—партнеров Германии США хоть и заняли второе место, но недалеко ушли от Китая и России: Франция (44%), США (10%), Китай (6%), Россия (4%), Австрия (3%), остальные страны ЕС и Великобритания — от 2%. При этом по опросам Pew Research Center, 75% опрошенных американцев все еще считают отношения с Германией «хорошими».

«И ядерное оружие захватите»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг как мог сглаживал острые углы. По его словам, окончательного решения относительно вывода американских военных из Германии не принято. Надежду на то, что в Вашингтоне передумают, высказывали и министры обороны европейских стран-членов НАТО. Даже польские власти, давно призывающие США увеличить численность своего контингента на их территории, подчеркивают, что не хотели бы, чтобы это происходило за счет передислокации из ФРГ.

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Судя по высказываниям немецких политиков, они уже не рассчитывают на улучшение двусторонних отношений при Дональде Трампе. Так, глава фракции социал-демократов в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что Берлин получил очередное доказательство, что с Дональдом Трампом «надежного партнерства не выстроишь». Замглавы фракции христианских демократов добавил, что политика хозяина Белого дома «ослабляет НАТО», а его логика «ошибочна». Глава фракции «Левых» Дитмар Барч и вовсе заявил о «трансатлантическом шантаже».

Зато в Москве перспективам сокращения американского военного присутствия в Европе откровенно рады. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на днях заявила, что свертывание военного контингента США на территории Германии «способствовало бы снижению конфронтационного потенциала и военно-политической напряженности в регионе».

Москва всегда заявляла, что сохранение значительных по численности вооруженных сил США в Германии после ее объединения в 1990 году является пережитком эпохи холодной войны.
Мария Захарова

По словам Марии Захаровой, Россия убеждена, что европейские страны способны самостоятельно обеспечивать свою безопасность «без навязчивого американского покровительства». На случай, «если в Вашингтоне реально собираются постепенно освобождать немецкую землю от частей вооруженных сил США», представитель МИД РФ призвала американцев «захватить с собой и свое ядерное оружие, размещенное на территории ФРГ».

Елена Черненко, Галина Дудина

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