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05:59 (мск), источник: Коммерсантъ

«Трамп спросил, входит ли Финляндия в состав России»

Раскрыто содержание скандальных мемуаров бывшего помощника президента США по нацбезопасности.

Источник: AFP 2020

В США выходит книга бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, в которой экс-чиновник проливает свет на самые неоднозначные и откровенно позорные страницы биографии Дональда Трампа в бытность его президентом. Несмотря на то что в широкую продажу книга выйдет на следующей неделе, американские СМИ получили доступ к ней заранее. «Ъ» изучал список прегрешений американского президента, составленный его некогда ближайшим соратником.

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«Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора в мае 2019 года сравнил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо с Хиллари Клинтон, кандидатом в президенты США от демократов в 2016 году. Болтон счел это “великолепным примером пропаганды в советском стиле”, призванной поддержать лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Как пишет Болтон, доводы Путина Трампа практически убедили» — такими откровениями изобилуют американские медиа, изучившие книгу Болтона.

Бывший советник по национальной безопасности приводит целый список комичных «прегрешений» главы государства — например, Трамп, по словам Болтона, не знал, что Британия обладает ядерным оружием, и на встрече с премьер-министром Терезой Мэй удивленно спросил у нее: «О, так вы ядерная держава?».

«Он помнит, что Трамп, обратившись к Келли (бывший глава администрации Белого дома Джон Келли.— “Ъ”), спросил, входит ли Финляндия в состав России», — приводит цитату газета The Washington Post.

Это не единственное упоминание России и ее президента. Джон Болтон, по словам авторов The Washington Post, «изображает импульсивного, грубого президента, который постоянно противодействует американскому курсу на сдерживание российской агрессии и санкционное наказание Путина за его зловредное поведение». Описывает он и последствия саммита в Хельсинки в 2018 году, на котором Дональд Трамп заявил, что по вопросу российского вмешательства в американские выборы он больше верит Владимиру Путину, нежели собственной разведке.

Это вряд ли было похоже на нормальные отношения с Россией, Путин, похоже, раскатисто хохотал, оценивая, чего же ему удалось добиться в Хельсинки.
Джон Болтон

Вспоминая разговор Дональда Трампа с бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом, Джон Болтон указывает, что Трамп предложил главе оборонного ведомства отдать борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» на откуп России.

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Владимир Путин — не единственный лидер, взаимоотношения с которым описывает Джон Болтон. Он вспоминает, как на переговорах с Си Цзиньпином Дональд Трамп попросил того согласиться на закупки американских соевых бобов, чтобы заслужить тем самым поддержку фермеров и увеличить шанс на победу на президентских выборах в 2020 году. В целом Болтон указывает, что Дональд Трамп часто пытался заслужить одобрение авторитарных лидеров, а эти лидеры «с радостью использовали американского президента и пытались им манипулировать, играя на его навязчивых мыслях». Один из примеров — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который пытался убедить Дональда Трампа в невиновности одной из турецких фирм, против которой вели расследование американские прокуроры. «Трамп сказал Эрдогану, что решит вопрос, но пояснил, что прокуроры Южного округа — не его парни, а ребята Обамы, но проблема решится, когда их заменят его парнями», — пишет Болтон, признаваясь, что был шокирован таким ответом.

Описывается и ситуация с Украиной: по словам Джона Болтона, Дональд Трамп не скрывал, что заморозил помощь Киеву, требуя от украинской стороны начать расследования против Джо Байдена и Хиллари Клинтон, видных деятелей Демократической партии.
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Впрочем, стоит отметить, что президент этого не скрывал: он лишь указывал, что, с его точки зрения, расследование деятельности Хантера Байдена, сына Джо Байдена, отвечает американским интересам, а не его собственным.

Напомним, что из-за этого контролируемая демократами Палата представителей вынесла главе государства импичмент, однако Сенат президента оправдал. Джон Болтон указывает, что если бы расследователи не фокусировались на одном только украинском эпизоде, у них было бы больше шансов достичь своей цели.

В целом бывший советник по национальной безопасности описывает постоянную внутреннюю грызню между соратниками, которые боролись за место под солнцем, при этом за спиной издеваясь над президентом. Описывая встречу Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2018 году, Джон Болтон вспоминает, что прямо во время переговоров госсекретарь Майк Помпео передал ему записку, где было написано «Вот же дурак набитый» — так глава дипломатического ведомства якобы характеризовал президента. Что касается содержательной части переговоров, по словам Джона Болтона, Дональду Трампу не было до них дела — он якобы хотел сделать из переговоров мощный пиар-ход, а содержание сделки о ядерном разоружении его не интересовало.

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«Брифинги по национальной безопасности были бесполезны, потому что большую часть времени приходилось слушать Трампа, а не тех, кто проводил брифинги», — указывает экс-советник, признаваясь, что президент так часто говорил вещи, не соответствующие истине, что ему приходилось делать особые пометки в книге около его фраз.

«Его разум — архипелаг точек (вроде сделок с недвижимостью), и нам нужно было расшифровывать политический замысел или самим его придумывать. У этого были и преимущества, и недостатки», — словно резюмировал моральное состояние президента Джон Болтон.

Книга «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме» должна поступить в продажу в США уже во вторник, 23 июня. Министерство юстиции США подало иск к Джону Болтону, требуя отложить публикацию, так как книга содержит секретную информацию, однако добиться своей цели у истцов почти нет шансов.

Алексей Наумов

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