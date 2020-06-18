05:59 (мск), источник: Коммерсантъ
«Трамп спросил, входит ли Финляндия в состав России»
Раскрыто содержание скандальных мемуаров бывшего помощника президента США по нацбезопасности.
В США выходит книга бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, в которой
«Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора в мае 2019 года сравнил лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо с Хиллари Клинтон, кандидатом в президенты США от демократов в 2016 году. Болтон счел это “великолепным примером пропаганды в советском стиле”, призванной поддержать лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Как пишет Болтон, доводы Путина Трампа практически убедили» — такими откровениями изобилуют американские медиа, изучившие книгу Болтона.
Бывший советник по национальной безопасности приводит целый список комичных «прегрешений» главы государства — например, Трамп, по словам Болтона, не знал, что Британия обладает ядерным оружием, и на встрече с
Это не единственное упоминание России и ее президента. Джон Болтон, по словам авторов The Washington Post, «изображает импульсивного, грубого президента, который постоянно противодействует американскому курсу на сдерживание российской агрессии и санкционное наказание Путина за его зловредное поведение». Описывает он и последствия саммита в Хельсинки в 2018 году, на котором Дональд Трамп заявил, что по вопросу российского вмешательства в американские выборы он больше верит Владимиру Путину, нежели собственной разведке.
Это вряд ли было похоже на нормальные отношения с Россией, Путин, похоже, раскатисто хохотал, оценивая, чего же ему удалось добиться в Хельсинки.
Вспоминая разговор Дональда Трампа с бывшим министром обороны Джеймсом Мэттисом, Джон Болтон указывает, что Трамп предложил главе оборонного ведомства отдать борьбу с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» на откуп России.
Владимир Путин — не единственный лидер, взаимоотношения с которым описывает Джон Болтон. Он вспоминает, как на переговорах с Си Цзиньпином Дональд Трамп попросил того согласиться на закупки американских соевых бобов, чтобы заслужить тем самым поддержку фермеров и увеличить шанс на победу на президентских выборах в 2020 году. В целом Болтон указывает, что Дональд Трамп часто пытался заслужить одобрение авторитарных лидеров, а эти лидеры «с радостью использовали американского президента и пытались им манипулировать, играя на его навязчивых мыслях». Один из примеров — турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, который пытался убедить Дональда Трампа в невиновности одной из турецких фирм, против которой вели расследование американские прокуроры. «Трамп сказал Эрдогану, что решит вопрос, но пояснил, что прокуроры Южного округа — не его парни, а ребята Обамы, но проблема решится, когда их заменят его парнями», — пишет Болтон, признаваясь, что был шокирован таким ответом.
Впрочем, стоит отметить, что президент этого не скрывал: он лишь указывал, что, с его точки зрения, расследование деятельности Хантера Байдена, сына Джо Байдена, отвечает американским интересам, а не его собственным.
Напомним, что
В целом бывший советник по национальной безопасности описывает постоянную внутреннюю грызню между соратниками, которые боролись за место под солнцем, при этом за спиной издеваясь над президентом. Описывая встречу Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в 2018 году, Джон Болтон вспоминает, что прямо во время переговоров госсекретарь Майк Помпео передал ему записку, где было написано «Вот же дурак набитый» — так глава дипломатического ведомства якобы характеризовал президента. Что касается содержательной части переговоров, по словам Джона Болтона, Дональду Трампу не было до них дела — он якобы хотел сделать из переговоров мощный
«Брифинги по национальной безопасности были бесполезны, потому что большую часть времени приходилось слушать Трампа, а не тех, кто проводил брифинги», — указывает
«Его разум — архипелаг точек (вроде сделок с недвижимостью), и нам нужно было расшифровывать политический замысел или самим его придумывать. У этого были и преимущества, и недостатки», — словно резюмировал моральное состояние президента Джон Болтон.
Книга «Комната, где все случилось: мемуары о Белом доме» должна поступить в продажу в США уже во вторник, 23 июня. Министерство юстиции США подало иск к Джону Болтону, требуя отложить публикацию, так как книга содержит секретную информацию, однако добиться своей цели у истцов почти нет шансов.
Алексей Наумов