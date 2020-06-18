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08:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Указ президента о проведении голосования 1 июля оспорили в Верховном суде

Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. После изучения судья примет решение о принятии или не принятии иска к производству.

Источник: РИА "Новости"

«Исковое заявление от Рудяка Геннадия Ивановича об оспаривании указа президента РФ от “Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ” поступило в суд и передано для рассмотрения судье», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Административным ответчиком по делу заявлен президент РФ.

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10 июня Верховный суд отказал в принятии аналогичного искового заявления, поданного Виктором Мещериновым.

Владимир Путин 1 июня подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции. Соответствующее решение он принял на совещании с рабочей группой по подготовке поправок и объявил этот день выходным. Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что россияне смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля.

Голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. 28 мая ЦИК утвердил рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования.

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08:54 (мск)© Ньюстюб
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