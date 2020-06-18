Указ президента о проведении голосования 1 июля оспорили в Верховном суде

«Исковое заявление от Рудяка Геннадия Ивановича об оспаривании указа президента РФ от “Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ” поступило в суд и передано для рассмотрения судье», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Административным ответчиком по делу заявлен президент РФ.
10 июня Верховный суд отказал в принятии аналогичного искового заявления, поданного Виктором Мещериновым.
Владимир Путин 1 июня подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции. Соответствующее решение он принял на совещании с рабочей группой по подготовке поправок и объявил этот день выходным. Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что россияне смогут проголосовать с 25 июня по 1 июля.
Голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. 28 мая ЦИК утвердил рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования.