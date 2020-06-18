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09:17 (мск), источник: Интерфакс

Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля, сообщили «Интерфаксу» два информированных источника.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня», — сказал источник.

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Другой собеседник «Интерфакса» уточнил, что «среди возможных дат рассматривается 29 и 30 июня — дни, непосредственно предшествующие дате голосования».

«Тему изменений в Основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня», — утверждают источники агентства.

Кроме того, по данным собеседников «Интерфакса», в преддверии голосования у главы государства запланированы важные совещания, посвященные поддержке граждан и бизнеса.

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Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, оно будет проходить также в течение шести дней до этой даты. Именно в эти шесть дней можно будет проголосовать в электронной форме. С инициативой о проведении голосования по поправкам в январе этого года выступил президент РФ в ходе послания Федеральному собранию. После обсуждения поправок рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта верхняя палата парламента приняла постановление и направила его президенту.

Путин подписал указ и назначил датой голосования 12 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

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