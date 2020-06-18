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13:08 (мск), источник: ТАСС

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

Источник: Агентство «Москва»

«Этот вопрос не обсуждается», — заявили в пресс-службе кабинета министров.

Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2−3 млн рублей в год.

Премьер-министр Михаил Мишустин еще в январе, в ходе консультаций с парламентариями при обсуждении его кандидатуры на пост премьер-министра выступал против прогрессивной шкалы НДФЛ. Такую идею выдвигали в беседе с ним депутаты от КПРФ.

Так, по словам главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова, Мишустин тогда назвал такую реформу неэффективной и неактуальной, пояснив, что в настоящее время в России порядка 20 млн людей с доходами ниже прожиточного минимума, в стране фактически нет среднего класса, «не с кого собирать прогрессивную статью, а вопрос с богатыми и сверх богатыми надо решать по другому — большей прозрачностью и большей ответственностью».

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