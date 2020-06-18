13:08 (мск), источник: ТАСС
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Об этом ТАСС сообщили в
«Этот вопрос не обсуждается», — заявили в
Ранее журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых.
Так, по словам главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова, Мишустин тогда назвал такую реформу неэффективной и неактуальной, пояснив, что в настоящее время в России порядка 20 млн людей с доходами ниже прожиточного минимума, в стране фактически нет среднего класса, «не с кого собирать прогрессивную статью, а вопрос с богатыми и сверх богатыми надо решать по другому — большей прозрачностью и большей ответственностью».