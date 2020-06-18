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12:04 (мск), источник: Коммерсантъ

Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Верховный суд России возвратил административный иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Это следует из карточки дела на сайте суда.

Источник: РИА "Новости"

Иск к президенту подал Геннадий Рудяк. Ранее аналогичное заявление подал другой гражданин — Виктор Мещеринов. 10 июня Верховный суд также отклонил его иск, отметил «Интерфакс».

Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня. Основной день голосования — 1 июля. Однако россияне также смогут проголосовать в течение шести дней до этой даты. Изначально голосование планировалось провести 22 апреля, но его отложили из-за коронавируса.

Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать в электронном формате. Пробные опросы в этих регионах пройдут 18 и 19 июня.

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