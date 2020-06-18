Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции

Иск к президенту подал Геннадий Рудяк. Ранее аналогичное заявление подал другой гражданин — Виктор Мещеринов. 10 июня Верховный суд также отклонил его иск, отметил «Интерфакс».
Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня. Основной день голосования — 1 июля. Однако россияне также смогут проголосовать в течение шести дней до этой даты. Изначально голосование планировалось провести 22 апреля, но его отложили из-за коронавируса.
Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать в электронном формате. Пробные опросы в этих регионах пройдут 18 и 19 июня.