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12:49 (мск), источник: ТАСС

ОП за две недели выявила более 1,5 тыс. фейков, связанных с поправками к конституции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Число ложных сообщений, касающихся предстоящего общероссийского голосования по поправкам к конституции, за последнюю неделю выросло в шесть раз, всего за две недели выявлено более 1,5 тыс. фейков, их количество будет расти и дальше.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в четверг сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны.

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«Хочу с тревогой заметить, что за последнюю неделю количество ложных сообщений, вбросов увеличилось в шесть раз. За последние две недели мы выявили свыше 1,5 тыс. фейковых сообщений. При этом есть не менее 15 оригинальных вбросов, которые потом уже творчески развиваются, тиражируются», — сказал Малькевич, возглавляющий экспертно-консультационную группу ОП РФ по общественному контролю за электронным голосованием по поправкам в конституцию.

По его словам, «очень активно используется для продвижения политического контента платформа TikTok. «Во всем мире это развлекательные короткие видео, где танцуют, поют и дурачатся, но в России это тоже канал политических сообщений, причем негативной окраски и ложных», — констатировал член ОП РФ. Кроме того, в этом направлении проводится «скоординированная работа» СМИ-иноагентов и зарубежных изданий, отметил он.

В качестве примеров фейков Малькевич привел распространяемые сообщения о том, что при голосовании якобы не нужен будет паспорт, на голосование не будут допущены СМИ, наблюдатели, будут закрытые участки, штрафы за отказ участвовать в голосовании. Вбросы идут и в части содержания поправок.

Например, распространяется ложное мнение, что граждане РФ лишатся возможности обращаться в международные суды.

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По словам Малькевича, для популяризации вбросов привлекаются «фейковые герои, фрики, которые выступают в качестве экспертов для СМИ-иноагентов, это потом тащится по социальным сетям». «Уровень так называемой экспертизы запредельно низкий. Какие-то татуированные инстаграм-модели рассказывают, почему им не нравятся поправки в конституцию», — констатировал глава комиссии ОП.

«Мы видим, что есть тенденция к росту, надо быть готовыми к тому, что количество фейков будет расти по уже понятным направлениям — скомпрометировать процедуру голосования, сами поправки, нашу конституцию и создать мощный негативный фон в социальных сетях, который затем позволил бы подключаться СМИ-иноагентам и СМИ за рубежом, чтобы испортить впечатление от очень значимого мероприятия для нашей страны, которое состоится 1 июля», — сказал Малькевич, заверив, что собранные материалы будут переданы в комиссии Госдумы и Совета Федерации по изучению фактов вмешательства во внутренние дела РФ. Он также выразил надежду на то, что в отношении лиц, распространяющих фейки системно, последуют правовые действия.

В свою очередь глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по поправкам к конституции Андрей Клишас отметил, что вброс такого количества фейков является неслучайным.

Да, конечно, фейки — большое зло, но, мне кажется, что в нашей ситуации то, что нас пытаются расшатывать именно фейками, говорит о том, что у нас достаточно хорошо проработаны поправки, достаточно хорошая процедура.
Андрей Клишас
сопредседатель рабочей группы по поправкам к конституции

По его мнению, «когда не могут найти реальные проблемы, юридические провалы в процедуре, в содержании поправок, когда нет реальных настоящих претензий, тогда и приходится изобретать» фейки.

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Поправки к конституции

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

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