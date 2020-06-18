15:10 (мск), источник: Интерфакс
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
В интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил в Instagram ее автор Павел Зарубин, Путин сказал, что общается с внуками, даже находясь в Кремле.
Он ответил на вопрос, могут ли внуки дозвониться президенту прямо в его рабочий кабинет. «Дозвониться могут. Они дозваниваются», — сказал глава государства.
Президент крайне редко говорит о членах своей семьи. В последний раз в 2017 году во время «прямой линии» он рассказал, что у него «родился второй внук», и что первый внук ходит в детский сад.
В свое время в интервью Оливеру Стоуну Путин сокрушался, что редко видится с внуками.
Их имена держатся в тайне. Президент объяснял это так: «Я не хочу, чтобы они росли