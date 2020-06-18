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15:10 (мск), источник: Интерфакс

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.

Источник: Пресс-служба Президента России

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложил в Instagram ее автор Павел Зарубин, Путин сказал, что общается с внуками, даже находясь в Кремле.

Он ответил на вопрос, могут ли внуки дозвониться президенту прямо в его рабочий кабинет. «Дозвониться могут. Они дозваниваются», — сказал глава государства.

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Президент крайне редко говорит о членах своей семьи. В последний раз в 2017 году во время «прямой линии» он рассказал, что у него «родился второй внук», и что первый внук ходит в детский сад.

В свое время в интервью Оливеру Стоуну Путин сокрушался, что редко видится с внуками.

Их имена держатся в тайне. Президент объяснял это так: «Я не хочу, чтобы они росли какими-то “принцами крови”, я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение в детских коллективах». Он признал, что если назовет имена внуков, то «их не оставят в покое».

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