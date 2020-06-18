15:19 (мск), источник: ТАСС
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к Telegram
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор разблокирует мессенджер Telegram на территории России. Об этом говорится в заявлении
«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram (Павлом Дуровым — прим. ТАСС) готовность противодействовать терроризму и экстремизму, — сказано в сообщении. — По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Ведомство высказало готовность взаимодействовать со всеми