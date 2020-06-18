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15:19 (мск), источник: ТАСС

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к Telegram

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор разблокирует мессенджер Telegram на территории России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Источник: AP 2020

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram (Павлом Дуровым — прим. ТАСС) готовность противодействовать терроризму и экстремизму, — сказано в сообщении. — По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Ведомство высказало готовность взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, «для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков».

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