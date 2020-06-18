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17:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко избежал ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко избежал ареста, который грозил ему по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Источник: AP 2020

Прокуратура изменила ходатайство о мере пресечения — вместо заключения под стражу она потребовала личное обязательство. На суде прокурор заявил, что Порошенко должен посещать заседания Верховной Рады. Кроме того, он обязался не скрываться от следствия. Прокурор попросил применить к политику меру пресечения в виде личного обязательства до 10 июля 2020 года, обязать Порошенко являться по вызову следователя или суда, не отлучаться с места жительства без разрешения и сдать загранпаспорта, передает УНИАН.

В итоге заседание по избранию меры пресечения перенесли на 1 июля.

Ранее Порошенко, выступая на митинге своих сторонников перед зданием суда, заявил, что против него возбудили еще одно дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

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