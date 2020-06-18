18:04 (мск), источник: Интерфакс
Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико задержан
Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Претендующий на пост президента Белоруссии
Об этом сообщил «Интерфаксу» сам адвокат Дмитрий Лаевский.
Позднее Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии подтвердил задержание Виктора Бабарико. Там заявили, что
Как сообщалось, неделю назад Комитет государственного контроля провел обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела в отношении ряда работников банка, в том числе членов правления.
С утра 18 июня в Департаменте финансовых расследований КГК проводится допрос Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. По информации штаба претендента в президенты, к Бабарико и его сыну не пускали адвокатов, в их домах проводятся обыски.
Бабарико ранее предположил, что ситуация вокруг банка носит политический характер. Он возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.
Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.