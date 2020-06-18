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18:04 (мск), источник: Интерфакс

Претендент на пост президента Белоруссии Бабарико задержан

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU — Претендующий на пост президента Белоруссии экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико задержан, его адвоката до сих пор не уведомили, в каком статусе находится его подзащитный и по какой причине было осуществлено его задержание.

Источник: Reuters

Об этом сообщил «Интерфаксу» сам адвокат Дмитрий Лаевский.

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Позднее Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии подтвердил задержание Виктора Бабарико. Там заявили, что экс-глава Белгазпромбанка был задержан в связи с тем, что «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов».

Как сообщалось, неделю назад Комитет государственного контроля провел обыск в Белгазпромбанке, возбуждены уголовные дела в отношении ряда работников банка, в том числе членов правления.

С утра 18 июня в Департаменте финансовых расследований КГК проводится допрос Виктора Бабарико и его сына Эдуарда. По информации штаба претендента в президенты, к Бабарико и его сыну не пускали адвокатов, в их домах проводятся обыски.

Бабарико ранее предположил, что ситуация вокруг банка носит политический характер. Он возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

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