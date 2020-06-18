Белоруссия подозревает «больших начальников» «Газпрома» в преступлениях в Белгазпромбанке

Ранее сегодня был задержан бывший председатель Белгазпромбанка Виктор Бабарико — он претендует на пост президента Белоруссии.
«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в “Газпроме”, а, может быть, и выше», — сказал Тертель (цитата по «БелТА»).
11 июня в Белгазпромбанке по поручению Александра Лукашенко прошли проверки, были задержаны 15 бывших и нынешних топ-менеджеров банка. При обысках в банке изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс. 18 июня был задержан сам господин Бабарико. Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. В ЦИК заявили, что, несмотря на задержание в рамках уголовного дела, Виктор Бабарико может быть зарегистрирован кандидатом в президенты.