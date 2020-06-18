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21:41 (мск), источник: ТАСС

National Interest опубликовал статью Путина об истории Второй мировой войны

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сторонники пересмотра обстоятельств начала Второй мировой войны подрывают основы всего устройства нынешней Европы. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в своей статье, посвященной истории Второй мировой войны. Статья опубликована в журнале National Interest на английском языке, в пятницу на сайте Кремля будет выложена версия на русском языке.

Источник: Reuters

«К сожалению, это показывает умышленную политику, нацеленную на уничтожение поствоенного мирового порядка, создание которого было делом чести и ответственности государств, ряд представителей которых сегодня проголосовал за эту лживую резолюцию», — пишет российский лидер, комментируя шаги отдельных европейских политиков.

Путин поясняет, что имеет в виду принятую Европарламентом 19 сентября минувшего года резолюцию, авторы и сторонники которой фактически пытаются поставить знак равенства между СССР и нацистской Германией.

«Те, кто намеренно ставит этот [послевоенный] консенсус под вопрос, подрывают сами основы всей послевоенной Европы», — указал президент России.

Как отметил Путин, современная система международных отношений — один из самых важных итогов Второй мировой войны, и на нынешних лидерах лежит задача гарантировать, что она будет сохранена и улучшена.

«Создание современной системы международный отношений — один из наиболее важных итогов Второй мировой войны», — говорится в статье.

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«Наша задача всех тех, кто берет на себя политическую ответственность, и прежде всего представителей держав-победительниц во Второй мировой войне, — гарантировать, что эта система будет сохранена и улучшена», — считает Путин.

Военные документы

Россия призывает все страны ускорить процесс рассекречивания архивов, относящихся к предвоенному и военному периодам, и готова к широкому международному сотрудничеству в этой области, заявил президент РФ.

«Мы призываем все страны ускорить процесс рассекречивания архивов и публикации ранее неизвестных документов, относящихся к предвоенному и послевоенному периодам, подобно тому, как это сделала Россия в последние годы, — отметил Путин. — В этой связи мы готовы к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков».

Как отметил президент, никаких архивных документов, показывающих, что Советский Союз рассматривал возможность нападения на Германию в превентивном порядке, не существует.

«Многие новые недавно обнаруженные или рассекреченные материалы были также использованы при подготовки данной статьи. В связи с этим я могу со всей ответственностью заявить: нет архивных документов, которые бы подтверждали подозрение по поводу того, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии», — пишет российский лидер.

По его свидетельству, командование советских вооруженных сил действительно руководствовалось доктриной, предполагавшей в случае агрессии быстрое отражение действий противника Красной Армией, ее переход в наступление «и ведение войны на вражеской территории».

«Однако такие стратегические планы не предполагали никакого намерения первой нападать на Германию», — отмечает Путин.

Президент подчеркнул, что СССР и Красная Армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, кто бы ни пытался в наше время доказать обратное.

«Советский Союз и Красная Армия, кто бы ни пытался сегодня доказать обратное, внесли главный и решающий вклад в разгром нацизма», — сказал глава российского государства. Путин отметил, что «мы боремся за подлинную, не приукрашенную и обеленную правду об этой войне».

Проявления ревизионизма

Проявления исторического ревизионизма на Западе в отношении итогов Второй мировой войны представляют опасность, так как грубо и цинично искажают понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и в Сан-Франциско (штат Калифорния), заявил Путин.

«Исторический ревизионизм главным образом по теме Второй мировой войны и ее исхода, проявления которого мы сейчас наблюдаем на Западе, является опасным, потому что грубо и цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных на конференциях в Ялте и Сан-Франциско», — отметил президент.

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