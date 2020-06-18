Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 18 июняПоследняя битва Наполеона, первая масштабная авиакатастрофа и другие памятные даты и события, которые произошли 18 июня в разные годы
Фоторепортажи
50Показаны лучшие фото с высоты птичьего полета
165 лет назад не стало Жанны Фриске
18 июня, источник: ТАСС

Путин показал журналистам, что находится за дверями его кабинета

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин впервые показал свой «секретный» кабинет в первом корпусе Кремля. Глава государства не проводит в этом помещении публичные встречи, поэтому ранее его двери оставались закрытыми для журналистов.

Исключение Путин сделал во время интервью «Россия. Кремль. Путин», кадры которого были показаны в четверг в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Президент начал разговор с журналистами в кабинете, где обычно проводит рабочие встречи и совещания с небольшим количеством участников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Он рассказал, что за дверью находятся еще несколько комнат: «Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там… рабочая атмосфера», — заметил глава государства. «Вы здесь, наверное, первые», — обратился Путин к журналистам, показывая кабинет.

Рядом со столом президента были разложены детские рисунки и поделки — подарки, направленные президенту; на стене кабинета — портрет Петра I. Интерьер помещения выполнен в светлых тонах.

Отвечая на вопрос, какая энергетика в Кремле, Путин признался: «Я даже не думаю об этом». Зато президент рассказал, что у него самого с подчиненными в Кремле «бывают и жесткие разговоры».

Полностью эксклюзивное интервью главы государства можно будет увидеть в воскресенье, 21 июня, на телеканале «Россия-1» в фильме Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин» в 22.00.

 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
Коронавирус COVID-19: главные события 18 июня
Умер бывший глава Чувашии, подавший в суд на Путина
Володин рассказал о будущем России: после Путина будет Путин
Наташа Королева и Тарзан лишились бизнеса из-за коронавируса
Российский депутат застрял на яхте посреди океана
Назван самый востребованный летний курорт в России
Gnezdo.ru
Как супруги арабов ходят дома при муже. Фото
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Hi-Tech
Фото дня: на Земле нашли «сияющую» реку С орбиты Земли можно удивляться не только фотографиям огней ночных городов
Авто
Дороги Москвы подтопило после ливня с градом В некоторых районах города зафиксированы очень обильные осадки
Кино
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены Актриса сообщила, что повредила ногу на площадке сериала «Фитнес»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Ребенок в Москве умер от страшной болезни, вызванной COVID-19 В мире известно о 600 случаях нового заболевания
Леди
Серьги-конго, анклет: 7 самых модных аксессуаров лета 2020 Разбираем актуальные тенденции в аксессуарах на лето 2020.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь