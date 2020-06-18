Путин показал журналистам, что находится за дверями его кабинета

Исключение Путин сделал во время интервью «Россия. Кремль. Путин», кадры которого были показаны в четверг в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Президент начал разговор с журналистами в кабинете, где обычно проводит рабочие встречи и совещания с небольшим количеством участников.
Он рассказал, что за дверью находятся еще несколько комнат: «Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там… рабочая атмосфера», — заметил глава государства. «Вы здесь, наверное, первые», — обратился Путин к журналистам, показывая кабинет.
Рядом со столом президента были разложены детские рисунки и поделки — подарки, направленные президенту; на стене кабинета — портрет Петра I. Интерьер помещения выполнен в светлых тонах.
Отвечая на вопрос, какая энергетика в Кремле, Путин признался: «Я даже не думаю об этом». Зато президент рассказал, что у него самого с подчиненными в Кремле «бывают и жесткие разговоры».
Полностью эксклюзивное интервью главы государства можно будет увидеть в воскресенье, 21 июня, на телеканале «Россия-1» в фильме Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин» в 22.00.