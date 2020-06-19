Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
24Объявлен шорт-лист фотоконкурса Portraits of Humanity
165 лет назад не стало Жанны Фриске
03:19 (мск), источник: Известия

Трамп не исключил возможности прекращения связей с Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сохраняется возможность прекращения связей США с Китаем. Об этом он написал на своей странице в Twitter в четверг, 18 июня.

Источник: Reuters

По словам главы Белого дома, разрыв отношений между странами может произойти при определенных условиях. Что именно они из себя представляют, он не уточнил.

Ранее 18 июня американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Китай подтвердил все свои обязательства в рамках первой фазы торговой сделки с США.

Торговое противостояние между двумя странами началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общей суммой $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. Позже стороны неоднократно вводили новые пошлины.

Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

23 мая министерство торговли США внесло 24 китайские организации в черный список за деятельность, которая противоречит интересам американской национальной безопасности.

4 июня американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в возникновении пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что до вспышки инфекции у Пекина был самый неблагополучный год за последние 67 лет из-за его политики.

Торговую сделку между странами Трамп назвал великой, отметив, что она позволяет устранить дефицит США в торговле с КНР в размере $500 млрд. При этом уже на следующий день Трамп заявил, что распространение COVID-19 заставило его пересмотреть отношение к торговому соглашению с Китаем. Американский лидер подчеркнул, что коронавирус стал «очень плохим подарком из Китая». Его распространение началось буквально сразу после подписания сделки.

В свою очередь, 10 июня посол КНР в России Чжан Ханьхуэй назвал нападки США на Китай полностью политизированными и отметил, что Пекин всегда готов к сотрудничеству с Вашингтоном.

Во время загрузки произошла ошибка.
США обвиняют Китай в распространении коронавируса
 Сибирский изверг: маньяк почти 30 лет терроризировал шахтерский городок
Грань настоящего: параллельные миры иногда пересекаются
Коронавирус COVID-19: главные события 18 июня
Умер бывший глава Чувашии, подавший в суд на Путина
Сын Никиты Хрущева умер в США
Володин рассказал о будущем России: после Путина будет Путин
Работодателей обяжут хвалить сотрудников
Путин показал свой секретный кабинет в Кремле
Российский депутат застрял на яхте посреди океана
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Правда, красивый? А вот кого он выбрал в жены
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Hi-Tech
Фото дня: на Земле нашли «сияющую» реку С орбиты Земли можно удивляться не только фотографиям огней ночных городов
Авто
Дороги Москвы подтопило после ливня с градом В некоторых районах города зафиксированы очень обильные осадки
Кино
Эвелина Бледанс пострадала во время съемок постельной сцены Актриса сообщила, что повредила ногу на площадке сериала «Фитнес»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Ребенок в Москве умер от страшной болезни, вызванной COVID-19 В мире известно о 600 случаях нового заболевания
Леди
Серьги-конго, анклет: 7 самых модных аксессуаров лета 2020 Разбираем актуальные тенденции в аксессуарах на лето 2020.
Новости партнеров
Клевета о Войне уже проникла внутрь Росссии – как её остановит Конституция
Польский политолог объяснил, почему Запад боится обновления Конституции РФ
Доктор Рошаль объяснил россиянам пользу от оздоровления Конституции
Конституция поставит точку в призывах Украины отобрать у России Победу
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь