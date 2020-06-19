Трамп не исключил возможности прекращения связей с Китаем

По словам главы Белого дома, разрыв отношений между странами может произойти при определенных условиях. Что именно они из себя представляют, он не уточнил.
Ранее 18 июня американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Китай подтвердил все свои обязательства в рамках первой фазы торговой сделки с США.
Торговое противостояние между двумя странами началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общей суммой $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры. Позже стороны неоднократно вводили новые пошлины.
23 мая министерство торговли США внесло 24 китайские организации в черный список за деятельность, которая противоречит интересам американской национальной безопасности.
4 июня американский президент Дональд Трамп обвинил Китай в возникновении пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что до вспышки инфекции у Пекина был самый неблагополучный год за последние 67 лет из-за его политики.
Торговую сделку между странами Трамп назвал великой, отметив, что она позволяет устранить дефицит США в торговле с КНР в размере $500 млрд. При этом уже на следующий день Трамп заявил, что распространение COVID-19 заставило его пересмотреть отношение к торговому соглашению с Китаем. Американский лидер подчеркнул, что коронавирус стал «очень плохим подарком из Китая». Его распространение началось буквально сразу после подписания сделки.
В свою очередь, 10 июня посол КНР в России Чжан Ханьхуэй назвал нападки США на Китай полностью политизированными и отметил, что Пекин всегда готов к сотрудничеству с Вашингтоном.