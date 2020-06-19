06:23 (мск), источник: РБК
Трамп назвал возможную причину своего поражения на выборах президента США
Президент США Дональд Трамп считает, что он может уступить своим соперникам на предстоящих выборах главы государства
«Голосование по почте — единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что они (демократы. — РБК) обманывают, грабят и воруют», — заявил американский лидер.
Также Трамп считает, что бывший
«Он (Байден. — РБК) слабее, но машина [Демократической партии] сильнее, потому что они в отчаянии», — заявил Трамп.
77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году. В начале апреля стало известно, что Байден стал единственным кандидатом Демократической партии после выхода из гонки его соперника — сенатора от Вермонта Берни Сандерса.
Ранее Трамп заявил, что считает Байдена «политическим слабаком», несмотря на его 40-летний опыт в политике. В конце апреля президент США заявил об отсутствии планов по переносу голосования
Помимо Трампа и Байдена, ранее об участии в президентской гонке в США заявляли член конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард,
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.