13:04 (мск), источник: Lenta.Ru
Лукашенко заявил о сорванном майдане в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать организацию майдана в стране. Об этом в четверг, 19 июня, сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, на Белоруссии сконцентрирован «фокус всех политических интересов» — как с Запада, так и с Востока. В стране активизировались определенные силы, которые пытаются раскачать ситуацию.
«Мы это наблюдали, и давно. Но нам
Накануне, 18 июня, Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии заявил, что деятельность
Ранее в Белоруссии был арестован блогер Сергей Тихановский, также планировавший выдвигаться в президенты. Его обвиняют в насилии против сотрудников МВД и воспрепятствовании проведению выборов.
Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. По всей стране проходят массовые акции по сбору подписей за оппозиционных кандидатов. Лукашенко заявлял, что к власти рвется радикальная оппозиция на деньги российских олигархов, и обещал не допустить майдана.