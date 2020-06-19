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14:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Тезисы статьи Владимира Путина для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Русский вариант текста опубликован на сайте Кремля. «Российский президент предлагает комплексную оценку Второй мировой войны, заявляя, что сегодня европейские политики и в особенности польские лидеры стремятся “замести под ковер” факт Мюнхенского сговора», — поясняет редакция журнала. Тезисы статьи — в подборке «Ъ».

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Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости и национального унижения, была сформирована питательная среда для радикальных и реваншистских настроений. Этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США.

Мюнхенский сговор послужил спусковым крючком, после которого большая война в Европе стала неизбежной. Британия, а также Франция предпочли отказаться от своих гарантий и бросить Чехословакию на растерзание. И направить устремления нацистов на восток с прицелом на то, чтобы Германия и Советский Союз столкнулись и обескровили друг друга.

Сталин и его окружение заслуживают многих справедливых обвинений. Мы помним и о преступлениях режима против собственного народа, и об ужасах массовых репрессий. Советских руководителей можно упрекать во многом, но не в отсутствии понимания характера внешних угроз.

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СССР подписал Договор о ненападении с Германией на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта — с Германией на западе и с Японией на востоке. Последовавшая затем трагедия Польши — целиком на совести тогдашнего польского руководства. В сентябре 1939 года советское руководство имело возможность отодвинуть западные рубежи СССР еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но приняло решение не делать этого.

В ноябре 1940 года Гитлер предлагал СССР присоединиться к Пакту трех — союзу Германии, Италии и Японии. Советское руководство отклонило обсуждение этого вопроса.

В разгром нацизма решающий вклад внес Советский Союз. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания — одного из 127, а США — одного из 320 человек. Спасибо союзникам.

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Все государства должны активизировать процесс открытия своих архивов, публикацию ранее неизвестных документов предвоенного и военного периодов — так, как это делает Россия в последние годы.

Исторический ревизионизм на Западе, причем прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее итогов, опасен тем, что грубо, цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан-Францисской конференциями.

После войны державы-победительницы преодолели разногласия и создали ялтинскую систему, которая десятилетиями уберегала мир от глобальных конфликтов. Это необходимо сохранить и усовершенствовать. Опираясь на общую историческую память, нужно доверять друг другу.

Необходимо провести встречу лидеров пяти ядерных государств — постоянных членов Совета Безопасности.

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