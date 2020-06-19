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17:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным «ничего не искрит». Он отметил, что проблемы есть всегда, причем у России и Белоруссии они «зеркально отражаются».

Источник: Reuters

«У нас (с Владимиром Путиным.— “Ъ”) действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — сказал господин Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым (цитата по БелТА).

Лавров отметил, что «искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед». Президент Белоруссии с этим согласился. «Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия, и на международном уровне. И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок к Конституции. У нас — президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас», — сказал он.

Лукашенко выразил уверенность, что это «не катастрофические проблемы» и их удастся решить.

Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, это не получится.
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Ранее сегодня президенты России и Белоруссии обсудили по телефону взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом и завершение работы над соглашением о взаимном признании виз. Владимир Путин и Александр Лукашенко также отметили особую значимость юбилея Победы в Великой Отечественной войне для народов двух стран. Тема Белгазпромбанка, как позже сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, не обсуждалась.

18 июня в Белоруссии был задержан бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Виктор Бабарико. В Комитете госконтроля заявили, что он был непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности. Там также сообщили о причастности к преступлениям в банке «больших начальников в “Газпроме”, а, может быть, и выше». Кремль считает, что после обвинений в адрес «Газпрома» должна последовать аргументация.

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