Нарышкин: на Западе ошибаются, считая, что миром можно управлять из Вашингтона

«У некоторых политиков на Западе есть неоправданные представления о том, что миром можно управлять из одного центра, который называется Вашингтон, — сказал Нарышкин. — На мой взгляд, самый важный урок прошлого заключается в том, что попытка любой страны единолично управлять миром несомненно приведет к краху».
Он напомнил об уроках Второй мировой войны и обратил внимание на предпринимаемые попытки исказить представления о событиях военного времени.
«Многие молодые люди на Западе и в Восточной Европе считают, что США в одиночку одержали победу над Гитлером, освободив Европу. Подобное невежество неслучайно. Это нужно, чтобы создать впечатление о том, что все хорошее в прошлом и настоящем связано с одной страной — Соединенными Штатами Америки», — пояснил директор СВР.
Белый дом 8 мая опубликовал в Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать». МИД РФ в комментарии выразил возмущение попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией.