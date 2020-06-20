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01:25 (мск), источник: ТАСС

Нарышкин: на Западе ошибаются, считая, что миром можно управлять из Вашингтона

ЛОНДОН. /ТАСС/. Мнение ряда западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, ошибочно. Об этом в показанном в пятницу в эфире Би-би-си интервью заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Источник: Reuters

«У некоторых политиков на Западе есть неоправданные представления о том, что миром можно управлять из одного центра, который называется Вашингтон, — сказал Нарышкин. — На мой взгляд, самый важный урок прошлого заключается в том, что попытка любой страны единолично управлять миром несомненно приведет к краху».

Он напомнил об уроках Второй мировой войны и обратил внимание на предпринимаемые попытки исказить представления о событиях военного времени.

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«Многие молодые люди на Западе и в Восточной Европе считают, что США в одиночку одержали победу над Гитлером, освободив Европу. Подобное невежество неслучайно. Это нужно, чтобы создать впечатление о том, что все хорошее в прошлом и настоящем связано с одной страной — Соединенными Штатами Америки», — пояснил директор СВР.

Белый дом 8 мая опубликовал в Instagram видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны, сопроводив ее текстом: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать». МИД РФ в комментарии выразил возмущение попытками США принизить роль СССР в победе над гитлеровской Германией.

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