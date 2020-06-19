19 июня, источник: Известия
Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши
Польша сама по себе не представляет угрозы для России. Однако ее готовность предоставить свою территорию для чужой военной инфраструктуры может быть опасна, заявил
«Сама по себе Польша вряд ли может представлять угрозу для России, но как страна, готовая предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как Североатлантический альянс, — это представляет угрозу для нас», — сказал он в программе «Большая игра» (Первый канал).
«Нам это неприятно. И главное, что это вынуждает нас предпринимать меры, необходимые для гарантированного обеспечения безопасности нашей страны», — отметил Песков.
Полная версия передачи выйдет в эфир в субботу, 20 июня.
В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту.
Он отметил, что в Европе продолжается развертывание компонентов американских ПРО, а также активно продвигается тезис о «российской угрозе».