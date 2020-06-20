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00:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса

Лидеры 27 стран ЕС ожидаемо провалили переговоры по долгосрочному плану спасения Европы от последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg по итогам саммита стран союза, который прошел 19 июня по видеоконференции.

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Источник: AP 2020

Страны не смогли договориться по поводу создания фонда восстановления Европы, концепцию которого в мае представила Еврокомиссия (ЕК). Согласно ее плану, Брюссель должен занять под гарантии ЕС на рынках капитала 750 миллиардов евро и выдать их пострадавшим экономикам и отраслям в виде грантов и кредитов. На долю первых отводится 500 миллиардов евро, на долю вторых только 250 миллиардов.

Обсуждение плана 19 июня на уровне всех стран союза прошло впервые, и его согласование изначально было обречено. Для утверждения плана необходимо одобрение всех 27 государств, однако пока его поддерживают Франция, Германия и наиболее пострадавшие от коронавируса страны юга Европы.

Богатые северные экономики в лице Австрии, Нидерландов, Дании и Швеции выступают против предоставления субсидий на сотни миллиардов евро и соглашаются только на кредитование пострадавших стран.

В пятницу Германия и Франция, которые являются самыми большими экономиками Европы, настояли на сохранении размера фонда и выступили за то, чтобы план был согласован в июле.

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Власти Дании в ходе видеоконференции заявили, что настроены на достижение договоренности по поводу фонда до конца лета. При этом Копенгаген настаивает, чтобы размер фонда был меньше, а деньги направлялись только на помощь наиболее пострадавшим странам.

Австрия, которая является сторонником бюджетной дисциплины, со своей стороны заявила, что, по ее мнению, деньги в рамках фонда должны выдаваться пострадавшим странам только в обмен на реформы. Средства не должны идти исключительно на стимулирование спроса.

В ходе переговоров канцлер Германии Ангела Меркель напомнила партнерам по ЕС, что Евросоюз столкнулся с самым сильным спадом со времен Второй мировой войны. Вместе с главой Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард она предупредила другие государства, что промедление с согласованием плана восстановления экономики обернется для Европы ужасными последствиями. Следующий этап переговоров по поводу плана восстановления пройдет в июле. Тогда лидеры стран ЕС смогут обсудить вопросы не по видеосвязи, а лично.

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