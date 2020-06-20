Минобрнауки запустило сервис для поступления в вузы онлайн

Подать документы можно в 54 российских вуза через сервис «Госуслуги». Результатов Единого госэкзамена (ЕГЭ) ждать не нужно, отмечает ведомство. После того, как результаты испытаний обнародуют, баллы передадут в вузы и приемная комиссия распределит студентов в конкурсных списках.
Сначала услуга будет доступна для Дальневосточного федерального округа — в 09:00 по местному времени (02:00 мск), а затем и для абитуриентов из других регионов страны в соответствии с часовыми поясами, поясняет министерство.
Через этот сервис университеты будут принимать заявления о приеме на первом и втором этапах зачисления на бюджетные места для обучения в очной форме.
Абитуриентам, которые поступают на контрактной основе, нужно обратиться непосредственно в вуз через электронный сервис на его сайте.
Ведомство разработало сервис вместе с Рособрнадзором и Минкомсвязи. Глава Минобрнауки Валерий Фальков анонсировал его запуск в конце марта.
По словам министра, сначала предполагалось организовать подачу документов в 50 вузов, затем список расширили.
Накануне ТАСС со ссылкой на приказ Фалькова сообщил, что министерство утвердило особенности приема в вузы в 2020 году. Согласно документу, зачисление планируется провести в два этапа до конца августа. Абитуриенты могут подать документы при помощи специального сервиса, по почте либо лично, если позволяет эпидемическая обстановка в регионе.
В связи с пандемией коронавируса школы и вузы в России были вынуждены перейти на дистанционное образование. В конце мая президент Владимир Путин заявил, что страна приобрела «уникальный опыт» при организации дистанционного обучения, но в то же время отверг полный переход на обучение в режиме онлайн.