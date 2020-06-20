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03:54 (мск), источник: РБК

Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома

Исполняющий обязанности старшего директора по российским и европейским вопросам в Совете национальной безопасности (СНБ) США Том Уильямс перейдет на работу в Пентагон. Об этом сообщил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, передает Axios.

Источник: AP 2020

За последнее время это уже четвертый высокопоставленный чиновник, курирующий в Белом доме российское направление, который покидает должность, отмечает издание.

Предшественник Уильямса Эндрю Пик в январе был временно отстранен от работы. По данным Axios, он ушел в «административный отпуск» в связи с расследованием, которое связано с вопросами безопасности.

Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона. Тот, в свою очередь, занял эту должность вместо Фионы Хилл, которая отвечала за координацию политики США в отношении Европы и России с 2017 года по август 2019-го.

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И Хилл, и Моррисон дали показания в конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа в прошлом году. В частности, Моррисон на слушаниях заявил, что Вашингтон предлагал Киеву военную помощь в обмен на начало расследования в отношении украинской частной компании Burisma. В 2014—2019 годах в ее совет директоров входил Хантер Байден — сын Джо Байдена, бывшего вице-президента США и главного соперника Трампа на предстоящих выборах.

Демократы в палате представителей обвинили Трампа в превышении полномочий. По мнению обвинителей, глава государства, пытаясь добиться от Киева расследования, хотел навредить Байдену. 24 сентября прошлого года спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале расследования по этим подозрениям, позднее в отношении Трампа запустили процедуру импичмента. 5 февраля сенат США, где большинство составляют республиканцы, оправдал его.

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