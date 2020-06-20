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03:32 (мск), источник: РИА Новости

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

ЛОНДОН, 20 июн — РИА Новости, Мария Табак. История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.

Источник: AP 2020

Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.

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Российский лидер также призвал партнеров сохранять историческую правду, основанную на фактах, и обсуждать события прошлого самокритично и непредвзято. При этом, по его словам, Россия всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной армии в годы войны.

«Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах… Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — заявил представитель Форин-офиса.

МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.

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