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06:20 (мск), источник: РИА Новости

В Вашингтоне отказали китайским авиакомпаниям в полетах в США

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между Соединенными Штатами и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.

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Источник: AP 2020

«Министерство транспорта США издало сегодня распоряжение, в котором были отклонены запросы китайских перевозчиков на выполнение будущих перевозок, поданные за последние несколько недель на основании нашего первоначального приказа от 22 мая», — говорится в сообщении.

Ведомство пояснило, что этот приказ фактически является административным действием, направленным на поддержание паритета регулярных пассажирских перевозок между США и китайскими авиакомпаниями, объявленного министерством ранее на этой неделе.
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Минтранс США настаивает, что «этот приказ является исключительно процедурным вопросом и что его не следует рассматривать как эскалацию» со стороны Вашингтона.

Более того, регулятор «по-прежнему заявляет о готовности пересмотреть свои действия, если китайские авиационные власти скорректируют свою политику».

США настаивают, что паритет должен давать перевозчикам каждой стороны возможность выполнять по четыре регулярных пассажирских рейса в оба конца каждую неделю.

Ранее США заявили, что планируют запретить авиакомпаниям из Китая полеты в США с 16 июня из-за аналогичного запрета со стороны Пекина.
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В конце января американские власти на фоне распространения COVID-19 запретили въезд в страну гражданам ряда стран, которые за две недели до этого побывали в Китае, но никаких ограничений для китайских авиакомпаний не вводили. В феврале большинство американских перевозчиков добровольно решили приостановить все пассажирские рейсы в Китай, и к середине месяца число рейсов между двумя странами сократилось до 20, выполняли их только китайские авиакомпании.

В марте в рамках мер по борьбе с распространением эпидемии управление гражданской авиации КНР потребовало от иностранных авиакомпаний оставить лишь одно направление сообщения с Китаем и выполнять один рейс в неделю, а от китайских авиаперевозчиков потребовали оставить лишь один маршрут с каждым государством и также выполнять не более одного рейса в неделю. Кроме того, в рамках предотвращения завоза COVID-19 в страну власти запретили въезд всем иностранцам по действующим визам, за исключением дипломатов и лиц некоторых других категорий.

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