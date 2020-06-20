04:54 (мск), источник: РИА Новости
Die Welt: «Газпром» нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. У США почти нет возможности повлиять на остановку строительства «Северного потока — 2», пишет Die Welt.
Немецкое издание констатирует, что газопровод практически построен. Кроме того, Москва нашла способ обойти американские санкции: раньше судно «Академик Черский» принадлежало «Газпрому», что грозило российской компании проблемами, однако теперь судно записано на действующий в России фонд STIF. Таким образом, «Газпром» получает возможность достроить газопровод до конца, не опасаясь при этом наложения ограничений, подчеркивает Die Welt.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.
Соединенные Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня американское