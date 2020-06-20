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04:54 (мск), источник: РИА Новости

Die Welt: «Газпром» нашел способ обойти санкции США против Nord Stream 2

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. У США почти нет возможности повлиять на остановку строительства «Северного потока — 2», пишет Die Welt.

Источник: РИА "Новости"

Немецкое издание констатирует, что газопровод практически построен. Кроме того, Москва нашла способ обойти американские санкции: раньше судно «Академик Черский» принадлежало «Газпрому», что грозило российской компании проблемами, однако теперь судно записано на действующий в России фонд STIF. Таким образом, «Газпром» получает возможность достроить газопровод до конца, не опасаясь при этом наложения ограничений, подчеркивает Die Welt.

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«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит.

Соединенные Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.

В начале июня американское сенаторы-республиканцы заявили, что газопровод угрожает национальной безопасности США, и внесли в Сенат предложение о расширении санкций. Законодатели хотят распространить ограничения на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков.

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