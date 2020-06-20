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05:28 (мск), источник: РБК

США предложили включить в новый договор ядерные арсеналы России и Китая

В процессе сокращения стратегических вооружений должны участвовать Россия и Китай, считает спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли. В Пекине ранее отказались присоединиться к переговорам Москвы и Вашингтона.

Источник: U.S. Navy

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. По мнению главы МИДа, соглашение должно включать «весь комплекс российского ядерного арсенала, включая нестратегическое ядерное оружие».

Биллингсли добавил, что полностью поддерживает точку зрения Линкявичуса, и назвал Литву сильным союзником НАТО и другом США.
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В 2010 году Россия и США заключили Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.

Документ пришел на смену первому договору СНВ, который вступил в силу в 1994 году и истек в 2009 году. Действующий СНВ-3 истекает в 2021 году. О его продлении Москва и Вашингтон еще не договорились.

В начале мая Биллингсли заявил, что Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам по вопросу контроля над вооружениями, назвав это основным условием для продления соглашения.

Вашингтон и ранее говорил о необходимости подключить к СНВ Пекин — в апреле 2019 года об этом заявлял госсекретарь США Майк Помпео.

21 мая Wall Street Journal сообщила о намерении Биллингсли обсудить с замглавы МИД России Сергеем Рябковым новое предложение Вашингтона о заключении договора об ограничении ядерных вооружений, в который предлагается включить Китай. Газета отмечала, что это предложение «гораздо более амбициозно», чем СНВ-3.

Встреча Рябкова и Биллингсли пройдет в Австрии 22—23 июня, говорится в заявлении Госдепартамента США. Вашингтон также пригласил Пекин присоединиться к переговорам. Китай, чей ядерный арсенал меньше, чем у США и России, ранее неоднократно заявлял, что не собирается становиться участником трехстороннего ядерного соглашения, отмечает WSJ.

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