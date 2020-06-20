США предложили включить в новый договор ядерные арсеналы России и Китая

Так он прокомментировал слова министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса. По мнению главы МИДа, соглашение должно включать «весь комплекс российского ядерного арсенала, включая нестратегическое ядерное оружие».
В 2010 году Россия и США заключили Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он предусматривает сокращение числа развернутых боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет и ракет, размещенных на подлодках и тяжелых бомбардировщиках.
Документ пришел на смену первому договору СНВ, который вступил в силу в 1994 году и истек в 2009 году. Действующий СНВ-3 истекает в 2021 году. О его продлении Москва и Вашингтон еще не договорились.
В начале мая Биллингсли заявил, что Россия должна убедить Китай присоединиться к переговорам по вопросу контроля над вооружениями, назвав это основным условием для продления соглашения.
Вашингтон и ранее говорил о необходимости подключить к СНВ Пекин — в апреле 2019 года об этом заявлял госсекретарь США Майк Помпео.
21 мая Wall Street Journal сообщила о намерении Биллингсли обсудить с замглавы МИД России Сергеем Рябковым новое предложение Вашингтона о заключении договора об ограничении ядерных вооружений, в который предлагается включить Китай. Газета отмечала, что это предложение «гораздо более амбициозно», чем СНВ-3.
Встреча Рябкова и Биллингсли пройдет в Австрии 22—23 июня, говорится в заявлении Госдепартамента США. Вашингтон также пригласил Пекин присоединиться к переговорам. Китай, чей ядерный арсенал меньше, чем у США и России, ранее неоднократно заявлял, что не собирается становиться участником трехстороннего ядерного соглашения, отмечает WSJ.