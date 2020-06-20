СМИ: Трамп хочет приостановить выдачу некоторых типов рабочих виз

По данным NYT, работодателям будет сложнее принимать на работу иностранцев. Ограничения могут коснуться виз H-1B (для программистов и других квалифицированных работников), L1 (для руководителей), H-2B (для сезонных рабочих) и J-1 (программы обмена).
Администрация президента может объяснить запреты ростом безработицы на фоне пандемии коронавируса. Документ предполагает запрет на новые визы и не будет распространяться на уже выданные.
Белый дом не стал опровергать и подтверждать информацию. «Сегодня мне нечего объявить по этому поводу. Мы в курсе сообщений, но никаких объявлений нет», — сказала пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни на журналистам.
Господин Трамп в апреле подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты. Он объяснил это гарантией, что безработные американцы будут первыми в очереди на работу.