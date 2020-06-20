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08:05 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: Трамп хочет приостановить выдачу некоторых типов рабочих виз

Белый дом намерен приостановить выдачу нескольких типов временных рабочих виз, сообщают источники The New York Times (NYT) и CNBC. Черновой вариант уже подготовлен администрацией президента Дональда Трампа.

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Источник: AP 2020

По данным NYT, работодателям будет сложнее принимать на работу иностранцев. Ограничения могут коснуться виз H-1B (для программистов и других квалифицированных работников), L1 (для руководителей), H-2B (для сезонных рабочих) и J-1 (программы обмена).

Администрация президента может объяснить запреты ростом безработицы на фоне пандемии коронавируса. Документ предполагает запрет на новые визы и не будет распространяться на уже выданные.

Белый дом не стал опровергать и подтверждать информацию. «Сегодня мне нечего объявить по этому поводу. Мы в курсе сообщений, но никаких объявлений нет», — сказала пресс-секретарь президента США Кейли Макинэни на журналистам.

Господин Трамп в апреле подписал указ о временной приостановке иммиграции в Соединенные Штаты. Он объяснил это гарантией, что безработные американцы будут первыми в очереди на работу.

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