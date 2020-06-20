08:56 (мск), источник: Интерфакс
Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп
Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, «Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании — ИФ) и японского
При этом в тексте газеты вместо слова «мусор» используется непечатный термин.
Администрация Трампа в среду подала в суд экстренное заявление с просьбой о запрете публикации книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», которая должна выйти в свет 23 июня.
Белый дом настаивает на том, что мемуары содержат секретную информацию.
Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которой он охарактеризовал Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.