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08:56 (мск), источник: Интерфакс

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп по-разному относится к мировым лидерам, с кем ему довелось встречаться и вести переговоры, о чем в своих мемуарах написал отставной советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, сообщила британская The Guardian.

Источник: РИА "Новости"

Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, «Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании — ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего».

В то же время, отмечает газета, «Трамп считает, что все, к чему прикасается французский президент Эммануэль Макрон, «превращается в мусор».
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При этом в тексте газеты вместо слова «мусор» используется непечатный термин.

Администрация Трампа в среду подала в суд экстренное заявление с просьбой о запрете публикации книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», которая должна выйти в свет 23 июня.

Белый дом настаивает на том, что мемуары содержат секретную информацию.

Ранее в СМИ появились выдержки из книги Болтона, в которой он охарактеризовал Трампа как малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека.

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