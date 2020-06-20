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21:02 (мск), источник: ТАСС

Антонов заявил, что статья Путина о Второй мировой вызвала значительный интерес в США

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/ — Дипломат сообщил, что российское посольство подключилось к тиражированию этой статьи.

Источник: РИА "Новости"

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала значительный интерес в Соединенных Штатах и дала старт началу дискуссии. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, отвечая на вопрос о реакции в Соединенных Штатах на статью президента России.

Дипломат отметил, что российское посольство подключилось к тиражированию этой статьи, направило ее «руководству Госдепартамента, в ведущие неправительственные организации, посольства ряда ведущих западноевропейских государств» и в диппредставительства СНГ.

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«Публикация вызвала значительный интерес и дала старт началу дискуссии. По крайней мере мои собеседники подчеркивают важность серьезного разговора об исторической памяти, отмечая, что она влияет на современные политические отношения и отношения в области безопасности», — сказал посол.

«Слышны голоса специалистов, а также позитивно настроенных к нам людей о том, что статья российского президента своевременна, о необходимости расставить все точки над i, спекуляциях о том, кто начал войну и кто победил в ней, давно настало время», — отметил дипломат.

Он обратил внимание, что «бывшие политики выделяют тезисы о важности укрепления системы международных отношений, сложившейся после Второй мировой войны».

Разумеется, здесь много оппонентов российским подходам. Русофобам не нравится нынешняя архитектура безопасности в этом контексте, говорят о том, что российские подходы устарели, и сегодня надо создавать новый некий порядок, основанный на правилах. По сути за этой философией стоит реализация принципа — кто сильнее, тот и прав.
Анатолий Антонов

Антонов признался, что внимательно прочитал статью президента РФ и нашел в ней для себя много полезного. Посол отметил, что в статье президента России на конкретных фактах показывается, кто и почему начал войну, охарактеризованы итоги войны и «построен своего рода мостик к современным международным отношениям».

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«Важный для меня тезис, который я вынес для себя, — это о нашем долге, долге всех представителей держав — победительниц во Второй Мировой войне, гарантировать, чтобы созданная система международных отношений была сохранена, и, разумеется, она может совершенствоваться», — отметил посол.

Хорошая возможность

Антонов отметил, что многие его коллеги, в том числе в Госдепартаменте, говорят, что «нужно время, нужно вчитаться, вдуматься в тезисы российского президента и посмотреть, как можно использовать предлагаемые подходы в современной жизни».

Посол отметил, что, в частности, его собеседники проявили заинтересованность к разъяснениям президента РФ относительно предстоящего саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН. «К слову, моих собеседников заинтересовало разъяснение Владимира Владимировича Путина касательно предстоящего саммита постоянных членов Совета Безопасности — важного события, которое должно во многом определить контуры дальнейшего развития международных отношений и укрепить стратегическую стабильность», — добавил Антонов.

Есть много подходов, много взглядов, это хорошая возможность нам поговорить о современных отношениях и о прошлом.
Анатолий Антонов

О статье президента

Путин ранее опубликовал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. В ней глава государства не только привел многочисленные исторические факты, но и поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Статья «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» в четверг опубликована в журнале The National Interest на английском языке, а в пятницу вышла на сайте Кремля и в «Российской газете» на русском.

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