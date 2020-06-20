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22:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы средства защиты России от атаки США через Северный полюс

Россия надежно защищена от атаки США через Северный полюс современными средствами противовоздушной обороны. Однако из-за нарастающего присутствия НАТО в этом регионе группировку сил и средств стоит увеличить, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По словам военного эксперта, Северный флот России оснащен зенитными ракетными системами С-400 и модернизированными С-300. Они развернуты в Тикси, на Новой земле и других приарктических территориях. Кроме того, на Кольском полуострове развернуты системы «Тор-М2ДТ», которыми в последнее время вооружают Северный флот.

Также на вооружении России находятся передовые системы в сфере радиолокации. Например, станции «Небо-М», которые способны обнаруживать воздушные цели на расстоянии в несколько сотен километров, а также указывать их цель.

Коротченко пояснил, что планы Москвы по освоению Арктики и Северного морского пути не нравятся Вашингтону. Поэтому США будет улучшать схемы воздушной войны, а России придется усиливать защиту.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что оптимальным направлением для удара по России со стороны США является Арктика. Он напомнил, что Вашингтон на протяжении 70 лет отрабатывал удары по СССР через Северный полюс.

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