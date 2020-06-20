Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
«Знак Огня»Борис Гребенщиков рассказал о своем новом альбоме и о том, почему это не альбом «Аквариума»
Фоторепортажи
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
34Объявлены победители Sony World Photography Awards 2020
22:49 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Белый дом скоро обсудит, разрешать ли Израилю аннексию палестинских территорий

ТАСС, 20 июня. Белый дом на следующей неделе готовится обсудить, разрешать ли Израилю аннексировать часть палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом в субботу сообщил новостной портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: AFP 2020

По его данным, вопрос будет обсуждаться на встречах, которые, вероятнее всего, пройдут в понедельник или вторник. Как ожидается, в них примут участие госсекретарь США Майкл Помпео, помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен, старший советник и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер, а также посол США в Израиле Дэвид Фридман, который специально для этого прибудет в Вашингтон.

Сам Дональд Трамп присоединится к обсуждению на определенном этапе, итоговое решение зависит именно от него.

Как сообщает издание, Израиль не начнет аннексию палестинских территорий без одобрения Вашингтона. При этом разногласия по данному вопросу есть и в администрации Трампа, и в израильском правительстве.

17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного им по итогам выборов 2 марта, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу и Иорданскую долину. Коалиционное соглашение позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с мирным планом президента США Дональда Трампа с 1 июля. 25 мая Нетаньяху подтвердил, что намерен начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега в июле.

Новые подробности из книги о Трампе вызвали переполох в США
Во время загрузки произошла ошибка.
19 июня© Ньюстюб
 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
Коронавирус COVID-19: главные события 20 июня
Ушел из жизни автор песни «На заре»
Названы средства защиты России от атаки США через Северный полюс
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Улицы Москвы «превратились» в реки (видео)
В ЮАР на берег вынесло гигантского кальмара
Майк Пенс отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
3 актера - разлучника, которые увели жен у друзей
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Она покорила сердца миллионов: а вот какая сейчас
Hi-Tech
Зачем в смартфонах нужен ИК-порт и как он работает Как легко управлять техникой
Авто
Какими автомобилями премиум-класса владеют российские депутаты Авто Mail.ru внимательно изучил декларации российских парламентариев и узнал, какими премиальными автомобилями они владеют. Спойлер: самая популярная модель у законотворцев - это ожидаемо Mercedes-Benz S-Класса
Кино
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы Неожиданные, провокационные и просто яркие киноработы одной из главных актрис Голливуда — в нашей фотоленте
Новости партнеров
Бывший зэк рассказал, что на зоне сделают с Ефремовым
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Коронавирус съел сердце и легкие: Россия лишилась великого артиста
Состояние Булановой ухудшилось
Gnezdo.ru
Как выглядит жена самого красивого турка в мире
Она покорила сердца миллионов: а вот какая сейчас
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Леди
Лолита восхитила сеть кардинальной сменой имиджа Певица продемонстрировала смелый образ.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь