20 июня, источник: РИА Новости
Трамп уволил прокурора, который вел дела против его адвокатов
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп освободил от должности прокурора Южного округа
«Я был удивлен и сильно разочарован вашим заявлением в прессе прошлым вечером. Поскольку вы заявили об отсутствии намерения уйти с должности, я попросил президента освободить вас от нее с сегодняшнего дня, и он это сделал», — приводит телеканал CBS текст письма Барра Берману.
Как сообщает телеканал CNBC, место Бермана в качестве временно исполняющего обязанности займет заместитель федерального прокурора Одри Страусс.
Берман возглавлял расследование в отношении бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при «выплатах за молчание», которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс.
Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. В середине декабря 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы. Бывший адвокат Трампа был в мае 2019 года направлен в тюрьму в Отисвилле, которая, по версии Forbes, входит в десятку «самых уютных тюрем Америки».
Также Берман занимался делом против Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента США Дональда Трампа.
Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего
Кроме того, Берман проводил расследование в отношении инаугурационного комитета Трампа, а также начал расследование в отношении Джулиани.