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20 июня, источник: РИА Новости

Трамп уволил прокурора, который вел дела против его адвокатов

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп освободил от должности прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который курировал расследования против ряда приближенных к президенту людей, заявил в субботу генпрокурор Уильям Барр.

Источник: Reuters

«Я был удивлен и сильно разочарован вашим заявлением в прессе прошлым вечером. Поскольку вы заявили об отсутствии намерения уйти с должности, я попросил президента освободить вас от нее с сегодняшнего дня, и он это сделал», — приводит телеканал CBS текст письма Барра Берману.

Накануне глава минюста уже объявлял об уходе Бермана, однако тот выступил с ответным заявлением, сказав, что не намерен этого делать.

Как сообщает телеканал CNBC, место Бермана в качестве временно исполняющего обязанности займет заместитель федерального прокурора Одри Страусс.

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Берман возглавлял расследование в отношении бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна, который признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, а также в том, что был посредником при «выплатах за молчание», которые Трамп производил порноактрисе Сторми Дэниелс.

Кроме того, Коэн признался в уклонении от уплаты налогов и даче ложных показаний конгрессу. В середине декабря 2018 года его приговорили к трем годам тюрьмы. Бывший адвокат Трампа был в мае 2019 года направлен в тюрьму в Отисвилле, которая, по версии Forbes, входит в десятку «самых уютных тюрем Америки».

Также Берман занимался делом против Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые обвиняются в США в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб президента США Дональда Трампа.

Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали адвокату Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Парнас также заявлял, что с ведома Трампа помогал отстранить от службы посла США в Киеве Мари Йованович. В доказательство он обнародовал аудиозапись разговора с Трампом в 2018 году.

Кроме того, Берман проводил расследование в отношении инаугурационного комитета Трампа, а также начал расследование в отношении Джулиани.

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