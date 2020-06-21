Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 июняСамый длинный день в году, создание первого в мире колеса обозрения и день рождения Виктора Цоя
Фоторепортажи
15Бей, барабан: страницы истории «Артека»
28В Москве отменен режим самоизоляции
01:32 (мск), источник: ТАСС

В Испании завершается действие введенного из-за пандемии режима повышенной готовности

В стране снимаются ограничения на передвижение между провинциями и автономными сообществами, открываются границы с государствами Шенгенской зоны.

Коронавирус COVID-19
01:53 (мск)Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 01:33 MSK, 21.06
Инфицировано576 952+7 889
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
11.06
8779
12.06
8987
13.06
8706
14.06
8835
15.06
8246
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
7.0620.06
Скончалось8 002+161
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
11.06
174
12.06
183
13.06
114
14.06
119
15.06
143
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
7.0620.06
Выздоровело334 592+10 186
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
11.06
8367
12.06
8220
13.06
5271
14.06
5409
15.06
4489
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
7.0620.06
Инфицировано8 750 272+121 869
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
11.06
109408
12.06
166545
13.06
136924
14.06
134338
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
7.0620.06
Скончалось463 225+4 549
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
11.06
4629
12.06
5494
13.06
4347
14.06
4250
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
7.0620.06
Выздоровело4 333 391+109 482
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
11.06
69133
12.06
95976
13.06
87035
14.06
77668
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
7.0620.06
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Действие режима повышенной готовности, введенного в Испании в середине марта из-за пандемии коронавируса, завершается в воскресенье. Эта мера позволила правительству ограничить передвижение населения всей страны, кроме случаев крайней необходимости.

Введение режима было одобрено Советом министров 14 марта. Для его пролонгации требовалось разрешение Конгресса депутатов (нижняя палата парламента). Парламент шесть раз позволял продлить эту меру. Правительство Испании вводило режим повышенной готовности во второй раз в истории страны. В последний раз это происходило в 2010 году во время забастовки авиадиспетчеров.

Видео
В Бразилии складывается катастрофическая ситуация из-за коронавируса

Теперь в стране снимаются ограничения на передвижение между провинциями и автономными сообществами. Принятие последующих мер для того, чтобы не допустить распространения инфекции, переходит в компетенцию региональных властей. Несмотря на завершение действия режима, Минздрав Испании рекомендовал жителям не торопиться с путешествиями по стране, если речь не идет о случаях крайней необходимости.

Кроме того, с воскресенья пиренейское королевство открывает границы с государствами Шенгенской зоны. Таким образом, прибывающие в Испанию иностранцы больше не должны соблюдать обязательный двухнедельный карантин. Исключение сделано для Португалии, с которой королевство откроет границу лишь 1 июля. С 15 июня на Балеарские острова в рамках пилотной программы по открытию безопасных туристических коридоров уже начали прибывать первые гости из Германии.

Как заявили в Минздраве Испании, прибывающих в королевство из-за рубежа будут ждать три контроля: проверка документов, контроль температуры и визуальный контроль.

Если при прохождении одной из этих процедур возникнут какие-либо проблемы, иностранцу придется пройти медицинский осмотр.

Власти ранее объявляли, что даже после завершения действия режима повышенной готовности жителям страны придется и дальше носить защитные маски в общественных местах, если нет возможности соблюдать дистанцию в 1,5 м. За несоблюдение этой нормы грозят штрафы до €100. По данным местных СМИ, за время действия режима за нарушение ограничительных мер были задержаны более 9 тыс. человек.

План правительства

После введения режима повышенной готовности в Испании были закрыты все кафе, рестораны, спортзалы, музеи, отели, развлекательные заведения, школы. Меры, принятые для сдерживания распространения инфекции, оказали крайне негативное влияние на экономику страны. Правительство Испании высказывало мнение, что ВВП страны сократится в текущем году на 9,2%, а уровень безработицы может достигнуть 19%. По некоторым подсчетам, сектор туризма понесет в этом году прямые и косвенные убытки в размере €92,5 млрд.

Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

28 апреля правительство представило поэтапный план послабления ограничительных мер, который включал четыре фазы — от нулевой до третьей. Власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

В зависимости от фазы постепенно разрешалось возобновить деятельность кафе, отелям, музеям и другим заведениям и учреждениям. Кроме того, было позволено встречаться с близкими и друзьями, проживающими в одной провинции, заниматься спортом на улице.

К окончанию действия режима большая часть населения страны находилась на последнем этапе. Автономное сообщество Мадрид, которое сильнее других регионов Испании пострадало из-за пандемии, к 21 июня не успело перейти на данную фазу.

Хотя в стране наступает «новая нормальная жизнь» — именно так власти Испании называют жизнь после завершения режима повышенной готовности — далеко не все ограничения будут отменены. Теперь меры в разных автономиях страны будут регулироваться региональными властями. Так, сообщества оставляют в силе определенные ограничения на вместимость развлекательных заведений, пляжей, музеев, театров.

Ситуация в Испании

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлено около 246 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн человек, около 460 тыс. умерли.

Во время загрузки произошла ошибка.
В мире ослабляют ограничения, введенные из-за COVID-19
 В самом центре воронки находится запертый во льду трёхликий Люцифер
Почему давать милостыню не очень правильно
Коронавирус COVID-19: главные события 20 июня
Задержанным после беспорядков во Франции предъявили обвинения
В Бразилии за сутки выявили почти 35 тысяч случаев COVID-19
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
В ЮАР на берег вынесло гигантского кальмара
Названы средства защиты России от атаки США через Северный полюс
Gnezdo.ru
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
3 актера - разлучника, которые увели жен у друзей
Правда красивый? А посмотрите на его жену
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Hi-Tech
Зачем в смартфонах нужен ИК-порт и как он работает Как легко управлять техникой
Авто
Какими автомобилями премиум-класса владеют российские депутаты Авто Mail.ru внимательно изучил декларации российских парламентариев и узнал, какими премиальными автомобилями они владеют. Спойлер: самая популярная модель у законотворцев - это ожидаемо Mercedes-Benz S-Класса
Кино
Николь Кидман — 53: самые запоминающиеся роли актрисы Неожиданные, провокационные и просто яркие киноработы одной из главных актрис Голливуда — в нашей фотоленте
Новости партнеров
Польский политолог объяснил, почему Запад боится обновления Конституции РФ
Три поправки в Конституцию, которые сделают Россию независимой
Совбез: Запад попытается устроить переворот перед голосованием
Ты можешь сам решить, нужно ли обновление Конституции, – читай и думай
Популярные темы на «Детях»
Хватит! Сейчас в тыщу раз сложнее. 441
Жизнь семьи на один доход 339
Разница в возрасте 218
Странно или нет? 118
Леди
Лолита восхитила сеть кардинальной сменой имиджа Певица продемонстрировала смелый образ.
Дом
Как сносят знаменитый рабочий поселок Русаковка в центре Москвы
Москвичи стали реже ходить в торговые центры
Сколько стоит жизнь в частном доме
Кому принадлежит ветка дерева, свисающая через соседский забор?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь