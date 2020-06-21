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02:19 (мск), источник: Интерфакс

Азербайджан продлил карантин до 1 августа

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU — Власти Азербайджана приняли решение продлить специальный карантинный режим до 1 августа на фоне ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на брифинге в четверг.

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Источник: РИА "Новости"

Наряду с этим в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Ленкоране, Евлахе, Масаллы, Джалилабаде и Абшеронском районе с 00:00 21 июня по 06:00 5 июля вводится жесткий карантинный режим, подчеркнула Абдуллаева на брифинге в четверг.

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«В этот 14-дневный срок население этих городов сможет покидать свои квартиры только на основе СМС-разрешений и специальных разрешений», — отметила она. Абдуллаева добавила, что в этот двухнедельный срок в этих городах будет запрещена деятельность торговых центров и моллов, объекты общепита смогут работать только на вынос, приостанавливается деятельность салонов красоты, парикмахерских, музеев.

При этом она добавила, что в этот период будет работать без ограничений метро, будут открыты парки и бульвары. Абдуллаева подчеркнула, что лицам старше 65 лет рекомендуется не выходить на улицу в этот период.

Власти Азербайджана также приняли решение продлить ограничения на въезд и выезд в страну до 1 августа, сообщила пресс-секретарь МИД страны. Срок текущего запрета истекал 1 июля. Данное решение принято с целью не допустить распространения коронавируса COVID-19.

Абдуллаева добавила, что работы по возвращению граждан Азербайджана на родину будут продолжены. «Вчера и сегодня были возвращены азербайджанские граждане, находившиеся в Турции. Они прошли тесты на коронавирус. Данная практика будет продолжена до 1 августа», — сказала пресс-секретарь МИД.

Въезд/выезд в Азербайджан закрыт со второй половины марта. В последние три недели в Азербайджане наблюдается рост числа зараженных.

По последним данным, общее число зараженных Covid-19 в республике достигло 11 тыс. 329, вылечившихся — 6192, скончавшихся — 139.

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