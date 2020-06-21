04:45 (мск), источник: Вести.Ru
Армия Египта готова к вторжению в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах
Глава государства подчеркнул, что любое прямое вмешательство со стороны Египта приобрело международную легитимность после получения прямых угроз от «террористических ополченцев и наемников», поддерживаемых в Ливии иностранными государствами.
Ранее Египет выступил с инициативой о прекращении огня в Ливии, предложив создать избранный руководящий совет. Это предложение поддержали Россия, США и Объединенные Арабские Эмираты, но отвергла Турция, напоминает «Интерфакс».
Как сообщалось, в Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана
Как сообщают западные СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи выступают Турция, Катар и Италия.