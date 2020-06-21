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13:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин рассказал о своих занятиях в свободное время

Президент России Владимир Путин рассказал, чем занимается в свободное время. В интервью телеканалу «Россия-1» он сообщил, что любит слушать музыку и заниматься спортом.

Источник: Reuters

Телеканал выпустил фрагмент документального фильма «Россия. Кремль. Путин», который покажет вечером в воскресенье, 21 июня.

Журналист задал вопрос президенту, может ли он позволить себе отключиться: никого не видеть и не слышать. Путин рассказал, что с ним рядом всегда находятся операторы генарального штаба, так как он обязан быть на связи. Однако, по словам главы государства, он научился уделять время отдыху и в таких условиях.

За эти годы работы я научился вести себя таким образом, что когда есть несколько свободных часов, я могу заниматься тем, что мне нравится. Например, спортом, или почитать, или музыку послушать.
Владимир Путин

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что глава государства ежедневно тренируется, а также занимается самбо, хоккеем, плаванием и фитнесом.

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