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15:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Президент Россия Владимир Путин не исключает, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если поправка в Конституцию будет принята. Об этом он рассказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Источник: Пресс-служба Президента России
Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет.
Владимир Путин
(цитата по ТАСС)
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Он призвал чиновников не искать ему преемника.

«Работать надо, а не преемников искать… Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — добавил президент.

Напомним, одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков Путина.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн с 25 по 30 июня.

Справка
Все о голосовании по поправкам в Конституцию РФОбъясняем, как, где и за что мы будем голосовать в этом году.
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