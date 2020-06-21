Путин допустил, что снова будет баллотироваться в президенты

Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет.
Владимир Путин(цитата по ТАСС)
Он призвал чиновников не искать ему преемника.
«Работать надо, а не преемников искать… Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — добавил президент.
Напомним, одна из поправок предусматривает обнуление президентских сроков Путина.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн с 25 по 30 июня.