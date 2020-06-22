Болтон объявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

«В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он (Трамп — ИФ) не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать», — сказал Болтон в интервью The Telegraph.
Он считает, что Трамп не видит разницы между собственными интересами и интересами страны, и возникающая «путаница», по оценке Болтона, «очень опасна для страны».
«Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий», — отметил Болтон.
Экс-советник президента дал интервью на фоне спора между ним и Белым домом по поводу публикации его книги «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». Мемуары должны выйти в свет 23 июня, но выдержки из книги уже были обнародованы в СМИ. Администрация Трампа настаивает на том, что мемуары Болтона содержат секретную информацию. В свою очередь, бывший советник президента отвергает обвинения и называет поведение Белого дома попыткой заглушить критику в адрес Трампа.
Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.