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05:38 (мск), источник: Интерфакс

Болтон объявил о поддержке Байдена на президентских выборах в США

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Бывший советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности, республиканец Джон Болтон намерен голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена на ноябрьских выборах.

Источник: AP 2020

«В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он (Трамп — ИФ) не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать», — сказал Болтон в интервью The Telegraph.

Он считает, что Трамп не видит разницы между собственными интересами и интересами страны, и возникающая «путаница», по оценке Болтона, «очень опасна для страны».

«Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий», — отметил Болтон.

Экс-советник президента дал интервью на фоне спора между ним и Белым домом по поводу публикации его книги «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». Мемуары должны выйти в свет 23 июня, но выдержки из книги уже были обнародованы в СМИ. Администрация Трампа настаивает на том, что мемуары Болтона содержат секретную информацию. В свою очередь, бывший советник президента отвергает обвинения и называет поведение Белого дома попыткой заглушить критику в адрес Трампа.

Президентские выборы в США назначены на 3 ноября 2020 года.

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