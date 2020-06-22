12:17 (мск), источник: ТАСС
Песков заявил, что Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям. Об этом журналистам заявил
«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», — сказал Песков.
«Возникает вопрос: [как быть], если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой “багаж” огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава Союза, — сказал российский лидер. — Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой “подарки” от русского народа. Ведь ничего этого не было прописано».
Песков подчеркнул, что президент в фильме говорил не о территориальных претензиях России, а о том, что поправки в конституцию нужны в том числе для того, чтобы не повторять ошибок Конституции СССР.
«Он говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций, целый ряд развития событий, которые имели бы негативные последствия для нашего государства», — сказал представитель Кремля.
«Он говорил именно о просчетах в конституции, предыдущих», — подчеркнул он. Песков отказался конкретизировать о подарках каким странам говорил Путин. «Я оставляю это без комментариев», — сказал он.
При этом он заявил, что фраза российского лидера ни в коей мере не говорит о том, что
«Нет, абсолютно нет», — сказал он и подчеркнул, что поправка, запрещающая отчуждение российских территорий, это шаг для того, чтобы исключить из нынешней конституции системные просчеты предыдущих редакций.
«Нет, эти вопросы не находятся в повестке дня и они не являются основными для военного парада на Красной площади в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил он.
Песков призвал журналистов не превращать брифинг в заседание рабочей группы по поправкам к конституции. Он рекомендовал обратиться за разъяснениями смысла той или иной предлагаемой поправки к их авторам.
«Я думаю, что вы можете к инициаторам соответствующих поправок легко обратиться и порассуждать с ними на эту тему», — посоветовал представитель Кремля.