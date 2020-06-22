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12:48 (мск), источник: РБК

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными», — написал Кадыров в Telegram.

Он выразил уверенность в том, что для сохранения суверенитета России, защиты ее безопасности от угроз, а также для роста международного авторитета Путин должен обязательно баллотироваться в 2024 году.
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По его словам, из 206 существующих поправок больше всего нападкам подверглась та, что касается обнуления президентских сроков. «Накануне проведения голосования Запад и его приспешники активизировали антироссийскую деятельность. <…> В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение», — считает чеченский лидер.

Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, которое направлено на укрепление мощи и суверенитета страны.

«Я полностью поддерживаю все без исключения поправки в Конституцию России, вынесенные на голосование», — заключил глава Чечни.

Это заявление было сделано на следующий день после слов Путина «работать надо, а не преемников искать». Президент допустил, что будет баллотироваться на должность главы государства на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию будет принята.

«Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал он. При этом Путин уточнил, что «для себя еще ничего не решил».

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Он также высказался о роли поправки об обнулении президентских сроков. «Если этого не будет [принятия поправки], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — пояснил Путин.

Президент предложил внести поправки в Конституцию в послании Федеральному собранию 15 января. После прохождения всех формальностей он подписал закон о поправках 14 марта. Одна из них предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства и его предшественников.

Внести это изменение в президентские поправки предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Она заявила, что России необходима сильная президентская власть, поскольку на данный момент существуют «риски непредсказуемости». Голосование о поправках назначено на 1 июля.

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