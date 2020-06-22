12:48 (мск), источник: РБК
Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
«На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика. И разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными», — написал Кадыров в Telegram.
По его словам, из 206 существующих поправок больше всего нападкам подверглась та, что касается обнуления президентских сроков. «Накануне проведения голосования Запад и его приспешники активизировали антироссийскую деятельность. <…> В бессильной истерии Запад пытается всячески очернить вынесенные на референдум поправки, принизить их значение», — считает чеченский лидер.
Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Владимира Путина, которое направлено на укрепление мощи и суверенитета страны.
«Я полностью поддерживаю все без исключения поправки в Конституцию России, вынесенные на голосование», — заключил глава Чечни.
«Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет», — сказал он. При этом Путин уточнил, что «для себя еще ничего не решил».
Он также высказался о роли поправки об обнулении президентских сроков. «Если этого не будет [принятия поправки], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников», — пояснил Путин.
Президент предложил внести поправки в Конституцию в послании Федеральному собранию 15 января. После прохождения всех формальностей он подписал закон о поправках 14 марта. Одна из них предусматривает обнуление президентских сроков действующего главы государства и его предшественников.
Внести это изменение в президентские поправки предложила депутат от «Единой России» Валентина Терешкова. Она заявила, что России необходима сильная президентская власть, поскольку на данный момент существуют «риски непредсказуемости». Голосование о поправках назначено на 1 июля.