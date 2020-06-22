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13:18 (мск), источник: Ведомости

Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России

Слова Путина о «рыскании глазами» он назвал характеристикой чиновничества.

Источник: Reuters

В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин доволен выстроенной им системой, и она доказала свою стрессоустойчивость в условиях сменяемости власти. «Это действительно характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального», — прокомментировал Песков высказывание Путина о том, что тот ожидает «рыскания глазами» внутри чиновничьего аппарата в поисках возможных преемников президента.

Песков отрицает, что чиновники мотивированы только сменяемостью или несменяемостью президента. Песков сказал, что те, кто приходят на госслужбу, «руководствуются гораздо более высокими соображениями», при этом он признал, что делают это не все. «Надо понимать, что речь идет не о конкретных людях, а речь идет о настроениях», — сказал Песков и отметил, что поправки в Конституцию предлагаются не только для решения этой проблемы. На просьбу уточнить, как президент может быть доволен системой, в которой могут «рыскать глазами», Песков отвечать во время конференц-звонка с журналистами отказался.

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Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, ключевая поправка позволяет Путину повторно баллотироваться на пост президента. Накануне в эфире канала «Россия-1» Путин впервые заявил, что в случае принятия поправок может воспользоваться этим правом. Он сказал, что если поправки не будут приняты, то через два года «вместо нормальной, ритмичной работы» во власти начнется поиск преемников.

Чиновники должны свыкнуться с мыслью, что Путин сможет избраться снова, и не отвлекаться на размышления о трансфере власти в 2024 г., сказал в интервью РБК сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию сенатор Андрей Клишас. Он отметил, что персонифицированность власти в России — это проблема. Поправки в Конституцию, по его мнению, не укрепляют ее, так как президент распределяет свои полномочия между другими органами власти.

Справка
Все о голосовании по поправкам в Конституцию РФОбъясняем, как, где и за что мы будем голосовать в этом году.

Юрий Литвиненко

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