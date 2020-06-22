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17:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Третий не лишний

Американская делегация опубликовала постановочное фото переговоров с участием России.

Источник: Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский

Глава американской делегации на переговорах по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли опубликовал в Twitter постановочное фото встречи с российскими коллегами в Вене. Сюжет его снимка не совпадает с кадром, который выложил на своей странице в Facebook посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. «Ъ» разобрался в том, как это произошло.

Сегодня в Вене проходят переговоры по контролю над вооружениями с участием высокопоставленных делегаций из России и США. В центре внимания — Договор о стратегических наступательных вооружениях, действие которого скоро истекает. Москва предлагает продлить его еще на пять лет, но Вашингтон тянет с ответом. США очень хотят подключить к двусторонним договоренностям третью страну — Китай.

Однако в Пекине отказываются принимать участие в подобных консультациях, ссылаясь на то, что китайский ядерный потенциал в разы уступает американскому и российскому.

О том, что китайцы не приедут в Вену, было официально известно заранее. Это, однако, не помешало спецпредставителю президента США по контролю над вооружениями Маршаллу Биллингсли опубликовать в Twitter фотографию из переговорного зала в Palais Niederoesterreich, на которой помимо американских и российских видны и китайские флаги.

«Переговоры в Вене вот-вот начнутся. Китай не явился. Пекин по-прежнему прячется за великой стеной секретности в том, что касается его ускоренного наращивания ядерного потенциала и массы других вещей. Мы продолжим работу с Россией, несмотря на это», — написал он.

Между тем чуть позже посол России в Австрии Дмитрий Любинский опубликовал в Facebook снимок непосредственного начала переговоров, и он существенно отличается от кадра, выложенного главой американской делегации.

Помещение то же, столы расставлены так же, но на этом фото никаких флагов нет, перед делегатами стоят лишь таблички с их именами, бутылки с водой и стаканы.

По словам диписточников «Ъ», российская сторона возражала против того, чтобы китайская символика присутствовала на встрече в отсутствие делегации КНР.

США, однако, хотели расставить флаги всех трех стран, именно чтобы подчеркнуть, что эти переговоры, с точки зрения американской стороны, должны быть трехсторонними. Вашингтон надеялся таким образом создать дополнительное давление на Пекин.

По последним подсчетам Стокгольмского института исследований проблем мира, у России 6,375 тыс. боеголовок, у США — 5,8 тыс., а у Китая — 320. Но в США уверены, что Китай скрывает реальные цифры, стремительно наращивая и модернизируя свой арсенал.

Члены американской делегации в итоге согласились с требованием российской стороны убрать государственную символику, но пошли на хитрость: перед началом переговоров они расставили флаги всех трех стран, сфотографировали их и опубликовали.

Перед прибытием российской делегации китайские флажки убрали.

На пост Маршалла Биллингсли отреагировал директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун. «Какая странная сцена! Ставить китайские флаги на стол переговоров без согласия Китая! — написал он в Twitter. — Удачи с продлением Договора о стратегических наступательных вооружениях! Как низко можно пасть?».

Елена Черненко

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