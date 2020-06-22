Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Опасность космического мусора: проблема будущего Мусор, производимый людьми, стал проблемой не только на Земле, но и в космосе
Фоторепортажи
165 лет назад не стало Жанны Фриске
8Ситуация в Среднеуральском женском монастыре
16:34 (мск), источник: РБК

Мишустин одобрил отказ от использования локаторной станции в Казахстане

Правительство России одобрило денонсацию российско-казахстанского соглашения об использовании расположенной в Казахстане РЛС «Балхаш». Постановление об этом за подписью премьера Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Одобрить предложение о денонсации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении», — говорится в документе.

Теперь правительство должно внести в думу законопроект о денонсации этого соглашения.

Чтобы помнили
Зажгите свою «Свечу памяти» онлайн

В соответствии со статьей 37 закона «О международных договорах Российской Федерации», предложение о прекращении действия договора будет рассмотрено в комитетах и комиссиях Госдумы, после чего нижняя палата парламента должна принять соответствующий федеральный закон. Далее его должен рассмотреть и одобрить или отклонить Совет Федерации, после чего закон поступает на подпись к президенту.

Как отмечает «РИА Новости», в состав казахстанского комплекса «Балхаш» входит радиолокационная станция «Днепр», которая используется в системе предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию «Воронеж-М» под Орском, которая заменила локатор на территории Казахстана.

Эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов заявил РБК, что отказ от использования РЛС в Казахстане логичен.

Читайте также
Россию защитят сплошным радиолокационным полем по аэродинамическим целям

«Это не будет потерей. На территории России создано радиолокационное поле. Оно контролируется с помощью российской системы. Кроме того, Балхаш — устаревшая система, ее содержание довольно дорогостоящее. Скорее всего, многие запчасти для нее уже не выпускаются. Поэтому отказ от РЛС логичен. Думаю, она будет демонтирована по типу Габалинской РЛС в Азербайджане», — сказал он.

«Нужно понимать, что Балхаш — это РЛС еще советской постройки. Сейчас у нас в России создано сплошное радиолокационное поле, система предупреждения о ракетном нападении, основанная на новых РЛС семейства “Воронеж”, в том числе прикрыто направление, которое ранее прикрывала РЛС Балхаш. Необходимости в продолжении ее эксплуатации нет», — пояснил РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Читайте также
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой

В октябре 2018 года Минобороны сообщило, что загоризонтные радиолокационные станции «Воронеж» поставлены на боевое дежурство под Оренбургом, в Алтайском и Красноярском краях, а число регионов, где расположены подобные станции, достигло семи. «Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области», — отметили в министерстве.

Радиолокационные станции большой дальности семейства «Воронеж» предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.

Как сообщается на сайте Минобороны, РЛС «Воронеж-М» разработана ОАО «Радиотехнический институт им. А. Л. Минца». Она позволяет обнаруживать летающие объекты на дистанциях до 4200 км и потребляет 0,7 МВт электроэнергии.

 Ученые открыли еще одно полезное свойство кофе
Умер подавший в суд против Путина экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Голикова заявила, что россиянам придется носить маски до зимы
С 1 июля повысят пенсии. Кто получит прибавку и новые льготы
Глава отдела полиции в Курской области задержан за госизмену
Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
Тренер ЦСКА улетел из России после разгрома от «Зенита»
Почта России объяснила, почему женщине выдали пенсию мелочью
Здоровье
Почему щелкает челюсть, когда вы жуете? Если хрустит челюсть при жевании, зевоте или разговоре, может ли это быть опасным?
Hi-Tech
Россияне «скупают» AliExpress. Потрачены миллиарды С ослаблением карантина люди снова начинают активно покупать товары
Горячие темы на Авто
А давайте помечтаем, говорят мечты сбываются 344
Путин не исключает возможности вновь баллотироваться в президенты 260
Налейте мне стакан Тархуна! Пятница! 233
Никогда мир не станет прежним. 125
Кино
Ширвиндт высказался об уходе Добронравова из Театра сатиры Известно, что актер будет доигрывать спектакли со своим участием
Новости партнеров
России нужен только мир
Как мы смогли победить?
"Это глубинное чувство"
За этими словами - судьбы
Популярные темы на «Детях»
Вселенная индейцев -5 274
Лето в деревне-рай для ребенка 182
Нужен совет. Возможно ли СДВГ. 154
Знаки зодиака. А вы верите. 120
Леди
Алла Пугачева надела блузку с глубоким декольте на встречу с другом Примадонна очаровала поклонников.
Новости партнеров
На что может претендовать в России человек, унизивший ветерана?
Президент РФ лично занялся ликвидацией последствий ЧП в сибирском городе
Интересна история?
Ветеран о Навальном: фашисты засылали нам таких в отряды
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь