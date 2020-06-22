16:34 (мск), источник: РБК
Мишустин одобрил отказ от использования локаторной станции в Казахстане
Правительство России одобрило денонсацию
«Одобрить предложение о денонсации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в российской системе предупреждения о ракетном нападении», — говорится в документе.
Теперь правительство должно внести в думу законопроект о денонсации этого соглашения.
В соответствии со статьей 37 закона «О международных договорах Российской Федерации», предложение о прекращении действия договора будет рассмотрено в комитетах и комиссиях Госдумы, после чего нижняя палата парламента должна принять соответствующий федеральный закон. Далее его должен рассмотреть и одобрить или отклонить Совет Федерации, после чего закон поступает на подпись к президенту.
Как отмечает «РИА Новости», в состав казахстанского комплекса «Балхаш» входит радиолокационная станция «Днепр», которая используется в системе предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.
Эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов заявил РБК, что отказ от использования РЛС в Казахстане логичен.
«Это не будет потерей. На территории России создано радиолокационное поле. Оно контролируется с помощью российской системы. Кроме того, Балхаш — устаревшая система, ее содержание довольно дорогостоящее. Скорее всего, многие запчасти для нее уже не выпускаются. Поэтому отказ от РЛС логичен. Думаю, она будет демонтирована по типу Габалинской РЛС в Азербайджане», — сказал он.
«Нужно понимать, что Балхаш — это РЛС еще советской постройки. Сейчас у нас в России создано сплошное радиолокационное поле, система предупреждения о ракетном нападении, основанная на новых РЛС семейства “Воронеж”, в том числе прикрыто направление, которое ранее прикрывала РЛС Балхаш. Необходимости в продолжении ее эксплуатации нет», — пояснил РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
В октябре 2018 года Минобороны сообщило, что загоризонтные радиолокационные станции «Воронеж» поставлены на боевое дежурство под Оренбургом, в Алтайском и Красноярском краях, а число регионов, где расположены подобные станции, достигло семи. «Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области», — отметили в министерстве.
Радиолокационные станции большой дальности семейства «Воронеж» предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет.
Как сообщается на сайте Минобороны, РЛС «Воронеж-М» разработана ОАО «Радиотехнический институт им. А. Л. Минца». Она позволяет обнаруживать летающие объекты на дистанциях до 4200 км и потребляет 0,7 МВт электроэнергии.