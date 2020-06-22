13:43 (мск), источник: Интерфакс
Лукашенко рассказал военным об отсутствии демократии и подавлении протестов на Западе
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую
«Когда вы слышите разговоры о
По его словам, во Франции для наведения порядка привлекались не только жандармерия, но и военные. Также продолжил он, жестко разобрались с народными волнениями и в США: в ряде городов введены комендантский час и подразделения вооруженных сил.
Кроме того, Лукашенко во время встречи напомнил об обновленной Военной доктрине Белоруссии, которая была приведена в соответствие с современными вызовами.
«Еще раз напомню: фронт на фронт воевать не будем, нет такой войны. Это локальные войны. И гибридные войны. Это не только стрельба (это потом). Начинается с информационных войн, и мы это видим сегодня», — заявил он.
Как сообщалось, в пятницу, 19 июня, и минувшие выходные в Минске и других городах прошли акции в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. По информации МВД, только 19 июня было задержано 270 человек.