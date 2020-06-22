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13:43 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко рассказал военным об отсутствии демократии и подавлении протестов на Западе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду и рассказал, как на Западе подавляют протесты.

Источник: AP 2020

«Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране», — заявил Лукашенко. Президента цитирует госагентство БелТА.

В связи с этим Лукашенко, в частности, привел примеры мер реагирования, которые предпринимались во Франции по отношению к «желтым жилетам», а также события в США.
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По его словам, во Франции для наведения порядка привлекались не только жандармерия, но и военные. Также продолжил он, жестко разобрались с народными волнениями и в США: в ряде городов введены комендантский час и подразделения вооруженных сил.

Кроме того, Лукашенко во время встречи напомнил об обновленной Военной доктрине Белоруссии, которая была приведена в соответствие с современными вызовами.

«Еще раз напомню: фронт на фронт воевать не будем, нет такой войны. Это локальные войны. И гибридные войны. Это не только стрельба (это потом). Начинается с информационных войн, и мы это видим сегодня», — заявил он.

Как сообщалось, в пятницу, 19 июня, и минувшие выходные в Минске и других городах прошли акции в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. По информации МВД, только 19 июня было задержано 270 человек.

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