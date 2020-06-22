«Миллион» сторонников Трампа пообещали прийти на его предвыборную встречу. Оказалось, это пранк тиктокеров и фанатов k-pop

На встречу с президентом мог прийти любой желающий — достаточно было зайти на сайт предвыборной кампании Трампа и оформить бесплатный билет на номер телефона. В середине июня Трамп сообщил, что встретиться с ним в Оклахоме хотят почти миллион человек.
Спортивная арена в Талсе вмещает 19 тысяч зрителей. Местные чиновники подготовили дополнительную площадку рядом со стадионом, чтобы и там можно было послушать выступление Трампа.
Но этого не понадобилось: поместились не только все желающие, но еще и осталось изрядно свободного места.
Незадолго до этого в тиктоке появилось видео, где жительница Айовы Мэри Джо Лауп предложила другим пользователям одурачить Трампа. «Все, кто хочет увидеть эта арену на 19 тысяч мест едва заполненной или полностью пустой, зарезервируйте билеты и заставьте его стоять на сцене в полном одиночестве», — объяснила свою идею Лауп. На тот момент у нее было около тысячи подписчиков, но видео вышло в тренды тиктока, и в конце концов его увидели больше 2,1 млн человек.
Особое возмущение у Лауп и других тиктокеров вызвал тот факт, что сначала встреча с Трампом должна была пройти не 20 июня, а 19-го — в день, когда в США отмечают День освобождения от рабства.
Многие посчитали такой выбор даты «пощечиной всем темнокожим гражданам», поскольку администрация действующего президента осуждает массовые акции против расизма, которые проходят в стране уже месяц.
Когда встречу перенесли, план Лауп все еще оставался в силе. «Моя 16-летняя дочь и ее друзья в Парк-Сити, штат Юта, заполучили сотни билетов. Вы проиграли американским подросткам, Трамп», — написал бывший республиканский стратег Стив Шмидт, известный критикой президента. В комментариях пользователи твиттера подтвердили, что их дети поступили так же.
Вероятно, кампания против Трампа не обошлась без поддержки фанатов k-pop — популярной южнокорейской музыки. Фанбаза этого жанра насчитывает миллионы человек по всему миру.
Их сплоченность особенно активно проявляется в соцсетях: в прошлом годы поклонники k-pop опубликовали больше шести миллиардов твитов, а в начале июня присоединились к движению Black Lives Matter и вывели из трендов оппозиционные хэштеги типа White Lives Matter.
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Зная о «могуществе» фанатов k-pop, тиктокеры попросили их присоединиться к акции. «Я не говорю, что поклонники BTS (одной из самых известных южнокорейских групп) обязаны сделать это, но я абсолютно точно говорю, что они должны зайти на сайт, полностью его заспамить и забрать все билеты!» — заявила одна из пользовательниц тиктока. Ее обращение увидели около 320 тысяч человек.
Член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес сказала, что «гордится зумерами», к которым обычно причисляют большинство тиктокеров и любителей k-pop. По ее мнению, именно они заставили команду Трампа думать, что миллион человек готовы прийти на их «элитный белый открытый микрофон» во время пандемии.
Глава предвыборной кампании Трампа Брэд Парскаль, в свою очередь, заявил, что их действия никак не могли отразиться на посещаемости. «Левые и онлайн-тролли танцуют победный танец, думая, что они каким-то образом повлияли на посещаемость встречи, но они даже не знают, о чем говорят или как работают наши встречи», — сказал Паскаль. По его словам, команда Трампа сразу отсеяла все фиктивные регистрации и заранее знала, сколько человек придет.