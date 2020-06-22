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17:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский: у меня не было времени решать, верить ли Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не определился, может ли он верить президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что продвижение в переговорах с Россией есть, это подтверждают несколько обменов пленными.

Источник: Reuters

«У меня не было времени решать, верить или не верить Владимиру Путину», — сказал Зеленский в интервью канадской газете The Globe and Mail. Он уточнил, что привержен мирным переговорам с президентом России, и назвал их «очень запутанной и сложной» работой.

По словам Владимира Зеленского, несмотря на то, что из-за пандемии переговоры прекратились, некоторых успехов удалось достичь. Он напомнил о нескольких обменах пленными. «Может быть, обмен пленными не такая большая победа, но такие маленькие победы делают большую победу возможной, а для нас это — возвращение утраченных территорий», — сказал президент Украины.

В мае господин Зеленский во время пресс-конференции по случаю годовщины пребывания на посту президента заявил, что поднимал вопрос возвращения Крыма при встрече с Владимиром Путиным. Но, по мнению Владимира Зеленского, Россия не хочет его обсуждать.

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